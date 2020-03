Anna Kendrick e Blake Lively si raccontano con l’autocomplete di Google

10 March 2020 – 17:06

Anna Kendrick e Blake Lively non hanno bisogno di grosse presentazioni, ammettiamolo: la prima ha preso parte a film come Twilight e Tra le nuvole, e la seconda è stata protagonista della serie cult Gossip Girl (e no, in questo articolo non citeremo nemmeno una volta suo marito: giuriamo).

Grazie a questa Autocomplete Interview, tuttavia, scoprirete altre curiosità sulle due star americane, vedendole rispondere alle domande che ottenete su Google se scrivete i loro nomi. Kendrick viene dal Maine, che è vicino al Canada. Anche se in alcuni suoi film canta (ad esempio nel musical Into the Woods) non è la cantante degli Echosmith: tutto nasce dalla forte somiglianza con Sidney, voce del gruppo californiano (ah, e no: non è parente di Kendrick Lamar).

Se invidiate la forma fisica di Lively, invece, sappiate che si allena con Don Saladino, il trainer delle star. La sua fama è internazionale: non ha una stella sulla Walk of fame a Hollywood, ma un omaggio simile le è stato conferito in Spagna, ad Almeira. Una consolazione, per ora.

Se volete vedere le due attrici all’opera insieme, recuperate il film Un piccolo favore, diretto da Paul Feig e uscito al cinema nel 2018: è un thriller che si lascia guardare, ma non aspettatevi capolavori della settima arte.

