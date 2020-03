Samsung Galaxy S20 Ultra sembrerebbe incredibilmente robusto

9 March 2020 – 18:04

(Foto: Samsung)Il nuovo top di gamma Samsung ha, secondo la recensione di Wired, i seguenti pregi: una fotocamera potente e versatile, lo schermo ampio e brillante, un’ottima autonomia. A questi, a quanto pare, va aggiunta una resistenza fuori dal comune ad urti e graffi. Lo youtuber JerryRigEverything e il portale PhoneBuff, infatti, specializzati entrambi nei test di durabilità e resistenza dei prodotti tech, hanno dimostrato che il Galaxy S20 Ultra può resistere a vari tipi di angherie.



Lo youtuber ha effettuato numerose prove: ha graffiato lo schermo con vari taglierini, ha tentato di torcere il telefono, lo ha spalmato di burro e tanto altro. Il risultato è che S20 Ultra ha raggiunto il livello 6 della scala di Mohs, il criterio empirico che stima la durezza dei materiali, e ha resistito bene a quasi tutto.



Phone Buff ha effettuato invece varie prove di caduta, confrontando il flagship coreano con l’iPhone 11 Max. Sia il vetro anteriore sia quello posteriore dello smartphone Samsung hanno resistito molto di più di quelli del rivale, che ha primeggiato solo nelle cadute di spigolo, grazie ai suoi bordi in acciaio. Insomma, il Gorilla Glass 6 dell’S20 sembra essere inscalfibile e protegge alla grande l’investimento da quasi 1400 euro che avete fatto per comprare questo smartphone.



