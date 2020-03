La 500 elettrica si ordina solo online, come una Tesla

9 March 2020 – 14:19

La schermata del sito per la prenotazione della 500 elettricaLa 500e è la prima “vera” elettrica di casa Fiat. La casa torinese ha deciso di inaugurare questo nuovo Rinascimento, commercializzando, almeno inizialmente, un’edizione limitata che verrà prodotta in 500 esemplari numerati. “La Prima”, questo il nome della speciale 500 elettrica, è una Cabrio dotata di un allestimento full optional che ha un prezzo di 37.900 euro (senza incentivi). Le consegne inizieranno a partire dalla fine dell’estate.

La Fiat ha lavorato molto su questa vettura, non solo dal punto di vista tecnologico ed estetico, ma ha curato anche tutto l’ecosistema, tenendo ben in considerazione il target del prodotto: i giovani. Quindi, il processo di preordine, non poteva non essere gestito esclusivamente dallo smartphone, esattamente come avviene per l’acquisto di una Tesla. Scelta che sottolinea la volontà della casa italiana di utilizzare un “vettore universale” come lo smarphone, per conquistare una fetta più ampia possibile di pubblico.

Come si prenota quindi la 500 elettrica? Il processo è molto semplice. La prima cosa da fare è quella di collegarsi a questo indirizzo.

Fiat 500 elettrica: come si preordinaSuccessivamente ci verrà chiesto di creare un account (sono richiesti le nostre generalità e un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per la verifica) e di scegliere uno dei tre colori disponibili: Mineral Gray, Ocean Green, Celestial Blue. Terminato questo passo, propedeutico, per completare il preordine ne servono ancora due. Il primo è quello di indicare la nostra città e, successivamente, selezionare una concessionaria di zona dove sarà possibile formalizzare l’acquisto.

Fiat 500: la fase di scelta della concessionariaL’ultimo step da compiere è quello di procedere al pagamento del deposito, pari a 500 euro (rimborsabili), attraverso una carta di credito.

La Fiat ci ricorda che, a seconda della locazione geografica abbiamo diritto fino a 6000 euro di incentivi, quindi il prezzo finale della 500 Elettrica può arrivare a 31.900. Da ricordare che l’allestimento prevede il sistema multimediale Uconnect con schermo da 10,25 pollici, la strumentazione digitale, i sedili in pelle e i cerchi da 17 pollici, oltre alla stazione di ricarica “Easy Wallbox”.

