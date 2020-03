Internet e streaming gratis: gli strumenti di solidarietà digitale per il coronavirus

9 March 2020 – 17:08

Si chiama “Solidarietà Digitale”, è un’iniziativa del Governo realizzata in collaborazione all’Agid (l’Agenzia per l’Italia digitale) e racchiude una serie di agevolazioni per tutti i residenti della cosiddetta zona arancione, composta dall’intera regione Lombardia, assieme ad altre 14 province del nord Italia.Continua a leggere



Si chiama “Solidarietà Digitale”, è un’iniziativa del Governo realizzata in collaborazione all’Agid (l’Agenzia per l’Italia digitale) e racchiude una serie di agevolazioni per tutti i residenti della cosiddetta zona arancione, composta dall’intera regione Lombardia, assieme ad altre 14 province del nord Italia.

Continua a leggere Si chiama “Solidarietà Digitale”, è un’iniziativa del Governo realizzata in collaborazione all’Agid (l’Agenzia per l’Italia digitale) e racchiude una serie di agevolazioni per tutti i residenti della cosiddetta zona arancione, composta dall’intera regione Lombardia, assieme ad altre 14 province del nord Italia.

Fonte: Fanpage Tech