Il coronavirus si combatte (anche) su TikTok: il ballo in cui ci si lava le mani

9 March 2020 – 15:55

Promosso dall’Institute of Occupational and Environmental Health vietnamita e realizzato con un ballo pensato da un famoso coreografo, il “ballo anti-coronavirus” è diventato una delle tendenze più in voga sul social cinese. In pochi giorni ha raggiunto le 9 milioni di visualizzazioni e manda un messaggio chiaro: è importante lavarsi le mani.Continua a leggere



Promosso dall’Institute of Occupational and Environmental Health vietnamita e realizzato con un ballo pensato da un famoso coreografo, il “ballo anti-coronavirus” è diventato una delle tendenze più in voga sul social cinese. In pochi giorni ha raggiunto le 9 milioni di visualizzazioni e manda un messaggio chiaro: è importante lavarsi le mani.

Continua a leggere Promosso dall’Institute of Occupational and Environmental Health vietnamita e realizzato con un ballo pensato da un famoso coreografo, il “ballo anti-coronavirus” è diventato una delle tendenze più in voga sul social cinese. In pochi giorni ha raggiunto le 9 milioni di visualizzazioni e manda un messaggio chiaro: è importante lavarsi le mani.

Fonte: Fanpage Tech