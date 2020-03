È arrivato il trailer definitivo di Black Widow

9 March 2020 – 15:16

È stato diffuso in queste ore il trailer definitivo di Black Widow, il film interamente dedicato alla prima eroina degli Avengers. Circa dieci anni dopo il debutto nel Marvel Cinematic Universe, l’infallibile spia russa Natasha Romanov – interpretata da Scarlett Johansson –è protagonista di un’avventura in solitaria che la vede tornare alle origini. Dopo i fatti di Capitan America: Civil War, deve sistemare alcune questioni del suo passato che la tormentano: “Prima di entrare negli Avengers ho fatto molti errori. E mi sono fatta anche molti nemici”, dice nella clip di anticipazione.

La Vedova nera, però, non sarà esattamente sola: ad affiancarla, Yelena, la “sorella” di addestramento (e destinata a prendere il suo posto?) interpretata da Florence Plugh, la mentore Melina (Rachel Weisz) e soprattuto il Red Guardian a cui dà volto e imponente fisicità David Harbour di Stranger Things. Quest’ultimo, degna controparte sovietica di Capitan America, lancia uno scudo esattamente come farebbe Steve Rogers. In ogni caso, il team si riunisce per sconfiggere il temibile Taskmaster, in grado di assumere e riprodurre ogni abilità dei suoi nemici e che ora ha assunto il controllo della Red Room, il luogo di addestramento di tutte le Vedove nere.

Marvel ha nel frattempo diffuso anche un nuovo poster di Black Widow, in cui compare il nome dell’attore Ray Winstone (The Departed), new entry nel cast. Eppure, nonostante siamo ormai vicini al debutto, il suo ruolo è ancora avvolto nel mistero. Debutto, appunto, che per il film diretto da Cate Shortland in Italia dovrebbe scattare per il 29 aprile, mentre negli Stati Uniti il 1° maggio: Disney ha dichiarato di voler far fede a queste date, nonostante la situazione dettata dal Coronavirus.

