Coronavirus, la raccolta fondi dei Ferragnez supera 1,5 milioni in 8 ore

9 Marzo 2020 – 21:03

Su gofundme i ferragnez hanno lanciato una raccolta fondi per il San Raffaele di Milano (fonte: Gofundme)Chiara Ferragni e Fedez, alias i Ferragnez, hanno lanciato una raccolta fondi online per sostenere durante l’emergenza coronavirus la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano che in poco più di 8 ore ha raggiunto quota 1,5 milioni di euro.

L’appello dei due vip ha spinto circa 85 mila utenti a raccogliere, in brevissimo tempo, un’ingente somma da destinare all’acquisto delle attrezzature mediche necessarie a triplicare il numero dei posti letto della terapia intensiva e subintensiva dell’ospedale milanese. L’iniziativa è diventata immediatamente virale. È stata condivisa circa 40mila volte.

“In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente”, scrive la coppia nella descrizione della raccolta fondi sul sito di crowdfunding Gofundme: “Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano”.

L’iniziativa della coppia ha raggiunto la quota prefissata di 1,5 milioni di euro e l’ha superata. I soldi raccolti ora porteranno un aiuto finanziario all’ospedale che in queste ore si sta trovando, come molti altre strutture, a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Per effettuare una donazione è sufficiente registrarsi su Gofundme e decidere la somma da donare in forma anonima o mostrando il proprio nome.



