I ritratti di 12 donne imprenditrici che hanno fatto la storia

8 Marzo 2020 – 9:02

Tra fine Ottocento e i primi anni del Novecento le donne con piglio imprenditoriale cominciano a intravedere la possibilità di concretizzare le proprie idee di business. I tempi sono abbastanza maturi perché un settore da sempre appannaggio dei soli uomini, inizi ad aprirsi a loro. Non senza difficoltà, perché come sappiamo la strada verso una completa normalizzazione del ruolo delle donne nel mondo del lavoro non si può dire conclusa. Ancora oggi in Italia la retribuzione oraria mediana degli uomini è di 11,61 euro, superiore del 7,4% rispetto a quella delle donne, che è di 10,81 euro (fonte Cnel, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).

Ma la lettura delle vicende professionali delle pioniere dell’imprenditoria è interessante per conoscere i risvolti e le pieghe che presero le vite di figure femminili al vertice. Alcune furono sostenute – anche economicamente nella fase di avvio – da mariti o amanti, altre furono invece penalizzate dai propri partner. Ci sono stati uomini che le hanno frenate, esautorate, rimosse dagli incarichi, azzoppate. Quello che emerge è una grande caparbietà di questi profili, unito a determinazione e inventiva. Anche se, a volte, non sono bastati.

Netflix si appresta a raccontare il percorso di una donna a capo di un’azienda con la mini serie Self made. Narra della prima afroamericana diventata miliardaria partendo dal nulla, Madam C. J. Walker, interpretata dall’attrice premio Oscar Octavia Spencer. Con i suoi prodotti per i capelli, divenne ricca come “Carnegie, Ford e Rockefeller messi assieme”. La ritrovate nella gallery, insieme a undici sue colleghe.

The post I ritratti di 12 donne imprenditrici che hanno fatto la storia appeared first on Wired.

Fonte: Wired