Coronavirus, tutto quello che c’è nel decreto che chiude Lombardia e 14 province

8 Marzo 2020 – 6:03

(Photo by Paolo Manzo/NurPhoto via Getty Images)Il governo approva le nuove misure per contenere il diffondersi del contagio da coronavirus. A confermare il provvedimento, alle due di notte di domenica 8 marzo dopo una giornata in cui è circolata una bozza del decreto, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Primo punto: evitare gli spostamenti in entrata e in uscita in Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbania Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Pesaro Urbino. Anche all’interno degli stessi territori il provvedimento impone di evitare gli spostamenti. Le misure entrano in vigore da subito, 8 marzo, fino al 3 aprile. Un secondo decreto riguarderà il resto dell’Italia.

Chi si potrà spostare?

In Lombardia e nelle 14 province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche si potrà muovere chi dimostrerà di avere esigenze comprovate legate al lavoro, chi si trova in situazioni di emergenza o per motivi di salute. Conte ha precisato che non viene imposto un divieto assoluto di muoversi, ma che le forze di polizia potranno fermare un cittadino e chiedere ragione dello spostamento, e, più in generale, che è meglio limitare al massimo i movimenti. Si passa, in sostanza, a quella che il presidente del Consiglio ha definito “mobilità ridotta”.

Chi deve rientrare al proprio domicilio, potrà farlo. Chi è affetto da coronavirus o è in quarantena, non deve uscire di casa. Raccomandazioni anche per chi ha qualche linea di febbre o presenta sintomi influenzali, anche se non è stato diagnosticato il coronavirus: rimanere a casa e contattare il medico. Le cosiddette zone rosse, legate ai focolai nel Lodigiano e a Vo’ Euganeo, non ci saranno più, perché, ha spiegato Conte, “non c’è più motivo”.

Le chiusure

Siccome l’aggregazione di persone è considerata dagli esperti una situazione che aumenta i rischi di trasmissione del Covid-19, in Lombardia e nelle 14 province saranno chiuse le scuole e le università, sospese tutte le manifestazioni pubbliche e sportive, tranne quelle a porte chiuse o all’aperto, ma senza pubblico, bloccati gli eventi e le cerimonie, da quelli di natura religiosa, tra cui anche funerali e matrimoni, a quelli culturali (come cinema e teatri), fino alla fiere. Saranno chiusi musei, gallerie d’arte, pub, locali, sale bingo, discoteche. E poi palestre, spa e centri termali. Anche nel resto del paese è confermata la sospensione delle attività didattiche e lo stop di luoghi di aggregazione, come cinema e teatri, ma anche congressi, a partire da quelli medici.

Bar e ristoranti

In tutta Italia dovranno garantire il servizio al tavolo e la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Ma in Lombardia e nelle 14 province, stando a quanto annunciato dal presidente del Consiglio, potranno operare dalle 6 alle 18.

Dispositivi medici

Infine Conte ha annunciato, con la pubblicazione del decreto, l’avvio di una produzione italiana di dispositivi medici e apparecchiature per il trattamento delle persone contagiate da coronavirus. “È stato sottoscritto un contratto per dar vita a una linea tutta italiana per apparecchiature per terapia intensiva e sub intensiva”, ha dichiarato Conte. In particolare sono già pronte 320 nuove apparecchiature ed è stata avviata la produzione per arrivare ad avere 500 nuove apparecchiature al mese. Una seconda filiera sarà dedicata ai dispositivi individuali.



The post Coronavirus, tutto quello che c’è nel decreto che chiude Lombardia e 14 province appeared first on Wired.

Fonte: Wired