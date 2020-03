15 grandi donne in 15 libri per bambine (e bambini)

8 March 2020 – 8:00

Libri che parlano di grandi donne? Dalla fortunata collana dedicata alle storie sulle Bambine Ribelli in poi, si sono moltiplicati i testi biografici per le più piccole dedicati alle vite di coloro che hanno fatto la storia. Tuttavia, ne servono ancora di più.

Secondo uno studio pubblicato su Science, gli stereotipi di genere evidenziano il modo in cui si formano le abilità intellettive e gli interessi di bambine e bambini. I risultati sono sconfortanti: a partire dall’età di 6 anni le femmine smettono di ritenersi davvero intelligenti (really, really smart), iniziano a pensare che i maschi siano più intelligenti di loro e cominciano a evitare le attività pensate per i più smart. Come combattere quindi le modalità in cui gli stereotipi di genere influenzano il percorso di formazione personale e professionale delle più piccole?

Come al solito, i libri possono essere di grande aiuto. Leggere storie su donne che hanno rivoluzionato i campi scientifici e culturali in cui si sono applicate permette una forte spinta all’identificazione. Biologhe marine, architette, educatrici, scalatrici di montagna, medici, attiviste, scrittrici: gli spunti e i mestieri sono davvero tanti e vengono narrati in molti modi diversi, con proposte per tutte le età.

In occasione dell’8 marzo abbiamo quindi scelto 15 libri per aiutare le bambine a crescere più forti, sicure e solidali con le molteplici lotte e difficoltà che si possono presentare alle persone e, nello specifico, alle ragazze. Con una avvertenza: si tratta di testi bellissimi anche per i maschietti, perché del superamento degli stereotipi di genere beneficiano tutte e tutti. Lasciamo quindi perdere l’inutile mimosa e piantiamo un semino per un futuro più felice per chiunque.

