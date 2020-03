10 profili Instagram che stimolano l’immaginazione

8 Marzo 2020 – 15:13

Fantasia e tecnica si uniscono, a metà tra fotografia e grafica, in questi account Instagram che propongono ogni giorno immagini molto particolari. C’è chi utilizza la propria famiglia come protagonista, chi scatta immagini dal vero per poi montarle con Photoshop, chi sfrutta eventi di attualità come ispirazione. Abbiamo raccolti 10 account Instagram con foto creative. A ciascuno il suo preferito.

1. The_life_of_Aivax

Vanessa Rivera è un’artista digitale che prende ispirazione dall’immaginario infantile. I suoi 3 figli sono i protagonisti delle sue immagini, così come alcuni dei suoi autori preferiti di libri per bambini come il dottor Seuss e Shel Silverstein. Prima della fine del 2017 non aveva alcuna esperienza in fotografia o con Photoshop, ma ha lavorato da autodidatta fin quando, nel novembre 2019, l’immagine di Vanessa “Vienna Mermaid” è diventata la nuova schermata iniziale di Photoshop del 2020. Con il marito ha venduto la casa in California e viaggiano in tutto il mondo per raccogliere immagini.

2. Sienna.and.I

Danielle Dean è una fotografa e content creator, lavora con diversi brand attraverso lo storytelling visivo. Vive nel nord est dell’Inghilterra con il fidanzato e la figlia Sienna. Nel novembre 2016 ha iniziato a giocare con il suo iPhone e un pacchetto di app gratuite per scattare foto ricordo della sua bimba. Le immagini sono diventate il suo hobby e da 33 follower la sua community ha iniziato a prosperare. Le collaborazioni passate con aziende includono Disney, Cath Kidston, Monsoon, Eve Sleep, Club Med, NotOnTheHighstreet e Vitabiotics.

3. enter.imagination

Non è un artista in particolare, ma un account collettore di tanti lavori diversi molto interessanti. Una selezione quotidiana e ben fatta di artisti con gusti e abilità diverse. Ha 312mila follower e se si vuole essere repostati bisogna taggare le proprie immagini con l’hashtag #enter_imagination. Questa immagine è del Digital Artist 2D e 3D Molham Haidar, che trovate anche con il suo profilo personale.

4. christianpsart

Kevin Carden, fotografo e visual artist, crea foto basate sulla sua spiritualità. Non a caso il nome del profilo si richiama al tema del cristianesimo. Trae ispirazione da passi della Bibbia per ricreare situazioni immaginarie per le quali si ritrae frequentemente in prima persona o con la moglie e la figlia. Ha 324mila follower. Mostra spesso i prima e dopo nelle sue lavorazioni artistiche e quali elementi fotografici utilizza per comporre le immagini.

5. pierre.visualz

Tedesco, Pierre Polak vive a Stoccarda e di lavoro è un fotografo professionista. Artista autodidatta, nel suo tempo libero si diverte con Photoshop, creando immagini creative e a volte irriverenti, spesso nei toni caldi dell’arancio, che si basano sulle sue stesse fotografie.

6. twodears

Anche in questo caso, Jennifer utilizza i suoi bambini come protagonisti di immagini che spesso riprendono tematiche, anche sociali, importanti, come nella foto qui sotto, che affronta il tema dell’ansia. Maternità e famiglia sono le sue priorità artistiche. Non crea solo immagini, ma si dedica anche a video in stop motion con l’utilizzo di Adobe Premiere Pro, come racconta nelle sue stories.

7. gervisual

Fotografo spagnolo, Germán Benito ha 12mila follower e propone immagini di forte impatto visivo. Oltre a pubblicare sue foto e lavori creativi, racconta step by step come le realizza attraverso Photoshop, con videotutorial e guide online.

8. noahx

Digital artist, fondatore di Visuals Movement. Noah Person lavora a immagini dedicate al mondo della natura. Crea racconti visivi particolari, partendo, per esempio, da panorami di montagne, laghi o monumenti molto conosciuti.

9. joelrobison

Joel Robison è un fotografo canadese di 33 anni, che condivide il suo lavoro di ritrattistica concettuale. Negli ultimi 5 anni ha insegnato a 400 studenti in 8 Paesi in una serie di seminari fotografici volti a costruire sia il portafoglio creativo sia a creare una presenza nel settore della fotografia e dei social media. Il suo lavoro è stato utilizzato in tutto il mondo da clienti come Coca-Cola, Fifa, Yahoo, Adobe, Oprah Magazine, Mariott ArcAngel, Trevillion, PhotoNews Canada e molti altri.

10. alexandriaslens

Fotografa e artista grafica, Alexandria lavora attraverso un mix di realismo e fantasia. Spesso delle sue foto fanno parte i suoi figli e la Northern Front Range del Colorado, dove il cielo è una tela in rapida evoluzione. Ambientate quasi sempre all’aperto, hanno elementi magici, come incantesimi, bacchette da mago, bambini o libri che volano, zucche giganti, paesaggi fiabeschi.

