Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha detto di essere positivo al coronavirus

7 March 2020 – 13:27

“È arrivato. Anche io ho il coronavirus”. Con espressione tutto sommato serena, il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha dichiarato di aver contratto la Covid-19, che si sviluppa a partire dal nuovo coronavirus che sta colpendo l’Italia. Zingaretti ha annunciato la sua positività in un video postato sul suo profilo Facebook, spiegando di stare bene e che si “atterrà ai protocolli” delle autorità, rimanendo in isolamento domiciliare. La stessa procedura sarà seguita dalla sua famiglia.

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!

Zingaretti, che è il primo esponente politico di rilievo nazionale colpito dal nuovo coronavirus, si è mostrato in un buono stato di salute, e ha dichiarato che l’Asl ha già preso contatti coi collaboratori con cui ha passato più tempo negli ultimi giorni. “Ho sempre detto, niente panico e combattiamo”, ha chiosato nel suo messaggio il segretario del Pd. In effetti, è così: lo scorso 27 febbraio, nel primo giorno di riapertura dei locali di Milano, il presidente della regione Lazio aveva fatto notizia per la sua partecipazione a un aperitivo in compagnia dei giovani del suo partito, nell’ottica dell’iniziativa #Milanononsiferma volta a rimettere in moto i consumi e l’economia del capoluogo lombardo e del paese.

