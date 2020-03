Una dottoressa ci tiene a sfatare alcuni miti a tema salute

6 March 2020 – 14:09

Miti e fake news sono dannosi in assoluto, ma quando di mezzo c’è la salute gli effetti collaterali possono essere letali. È un problema che è sempre esistito, ma internet e social ne hanno ampliato la portata. In questo video la dottoressa Seema Yasmin, a capo dello Stanford Center for Health Communication, sfata alcune delle leggende metropolitane che riguardano la salute e il benessere.

Si scopre, finalmente, che non è necessario bere otto bicchieri d’acqua al giorno, perché non esiste alcun un numero magico: molto dipende dalle dimensioni della persona e dal suo stile di vita. E no, quelle donne che si somministreranno la placenta non ne otterranno benefici: gli animali lo fanno, sì, ma per tutt’altri motivi (ad esempio non attrarre i predatori, spiega Yasmin).

Occhio anche al bombardamento di pseudo-guru dell’alimentazione sull’assunzione di vitamine e integratori: con una dieta ben bilanciata si assumono già le vitamine necessarie, lo sapevate? (E, in ogni caso, è il medico a doversi pronunciare sull’eventuale bisogno di una integrazione). La dottoressa di Stanford parla anche di cibo organico e geneticamente modificato, del perché siamo un po’ più alti al risveglio (sì, davvero), il motivo per cui gli antibiotici non servono in caso di raffreddore e del miglior modo di disinfettarsi le mani (un tema tristemente attuale).

