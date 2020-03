Tre turisti andranno sulla Stazione Spaziale Internazionale: ecco quando

6 Marzo 2020 – 14:28

Li porterà l'azienda spaziale SpaceX di Elon Musk, utilizzando il razzo Falcon 9 e una versione della capsula Dragon attrezzata per accogliere passeggeri. Il viaggio avrà una durata totale di 10 giorni, e il primo biglietto è già stato acquistato. Il prezzo però non è per tutti: 55 milioni di dollari.



Fonte: Fanpage Tech