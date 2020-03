The Last of Us, il capolavoro di narrativa videoludica alla prova della serie tv

6 March 2020 – 12:19

Con un annuncio a sorpresa che ha rapidamente fatto il giro di internet HBO ha annunciato che è in lavorazione una serie tv dedicata a The Last of Us, amatissimo e premiatissimo videogioco per PlayStation 3 e 4. A bordo del progetto ci sono Craig Mazin, che nel curriculum vanta l’ottima serie Chernobyl, e Neil Druckmann, che del videogioco è autore e game designer.

Per chi fosse del tutto all’oscuro, The Last of Us è un videogioco che si inserisce nel filone post-apocalittico zombi, solo che al posto dei non morti ci sono uomini resi mostruosi da una versione mutata di un fungo realmente esistente, il Cordyceps. In natura il Cordyceps prende possesso del sistema nervoso di alcuni insetti, li spinge salire in cima agli alberi per propagare le spore dall’alto su altri organismi e proseguire il proprio ciclo vitale, nel gioco invece trasforma e deforma gli esseri umani, rendendoli dei mostri aggressivi, ma spesso ciechi. Ovviamente, come vuole la tradizione dei racconti con gli zombi, l’umanità è spesso peggiore dei mostri e si è rapidamente divisa in gruppi di persone violente e comunità che cercano di sopravvivere.



I can’t believe we get to team up with one of my favorite writers to bring Ellie and Joel’s journey to HBO. https://t.co/GNsl0sUVSK

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 5, 2020

Protagonisti del racconto sono Joel e Ellie. Il primo è un uomo sulla cinquantina che ha visto la figlia morire all’inizio dell’epidemia e che adesso vive facendo il contrabbandiere. Un personaggio modellato sulla figura del classico antieroe rude, ferito e brutale quando serve. La seconda è una ragazza di 14 anni che non ha mai conosciuto il mondo così com’era e che si è rapidamente abituata a un mondo brutale. Ellie sembrerebbe anche immune alle spore degli infetti il che la rende un bersaglio per ogni gruppo in cerca di antidoti.

Come potete ben immaginare, The Last of Us si ispira da una parte al filone di The Walking Dead, dall’altra ai logorati rapporti umani e al racconto itinerante di The Road. Al momento, oltre alla serie tv, è prevista l’uscita dell’attesissimo seguito in cui il centro della narrazione sarà una Ellie decisamente più adulta e ancora più indurita dalla vita.

Ancora sulla serie tv non si sa assolutamente niente, se non che, molto probabilmente, riprenderà la storia dei protagonisti del videogioco. Questo elemento non è stato ancora annunciato, ma lo possiamo intuire da una richiesta di non escludere la componente queer dalla serie (Ellie è omosessuale, come si può facilmente capire dal trailer del secondo capitolo e dall’avventura aggiuntiva del primo), a cui Mazin ha risposto rassicurando che non ci saranno modifiche di quel tipo.

Ciò che resta sul tavolo dopo l’annuncio di ieri sono alcune riflessioni. La prima è che, dopo anni di adattamenti cinematografici, guardare alle serie tv non può che essere una variazione interessante per il mondo dei videogiochi, perché c’è senza dubbio maggiore vicinanza narrativa rispetto al cinema. In un videogioco il protagonista e il giocatore passano moltissimo tempo assieme, parliamo di un numero di ore che raramente scende sotto le dieci e spesso supera la cinquantina. Si crea quindi un legame forte, che si rinsalda a ogni sfida e che ha tutto il tempo necessario per raccontare anche i personaggi di contorno. Tutto questo è molto più facile con una serie tv.

Finora questo è stato raramente possibile, spesso per questioni budget, perché un conto è fare un film, per quanto ricco di effetti speciali, un conto è mettere in piedi una produzione che può durare molte stagioni. Se guardiamo le serie tv tratte dai videogiochi spesso troviamo progetti minori, webserie e poco altro. L’unico progetto di un certo spessore fu Defiance, un esperimento che intersecava una serie scifi e un gioco di ruolo online.

Sotto questo punto di vista la presenza di HBO garantisce la presenza di mezzi produttivi di prim’ordine, ed è anche un segnale. Se un nome di solito associato a produzioni come Game of Thrones, Westworld o True Detective decide di investire in una storia che, per quanto derivativa, ha la sua fanbase principale nei videogiochi il segnale è interessante.

Lo è ancora di più perché, caso praticamente unico, nella produzione viene coinvolto anche chi ha lavorato al materiale originale, nel rispetto quindi di un universo narrativo che ha le sue specificità, i suoi tempi, il suo linguaggio. Anche questo è un segnale forte, un segnale di rispetto, sia del pubblico che degli autori. Che siano lontano i tempi in cui si pensava che dei videogiochi bastasse un nome forte per far cassa su produzioni che prendevano poi strade totalmente loro (Resident Evil, sto guardando te)?

L’unica obiezione che si può avanzare, anche se totalmente al buio, è che The Last of Us nasce proprio ispirandosi al cinema e alle serie tv sugli zombi e adesso fa il giro, rientrato dalla finestra, per tornare sul piccolo schermo, senza la componente ludica che ovviamente era fondamentale. Riuscirà a impressionare o sarà soltanto l’ennesima serie tv post apocalittica?

