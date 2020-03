Per la Festa della Donna Netflix propone una selezione di titoli curata da grandi artiste

6 March 2020 – 12:00

Lily Tomlin e Jane Fonda in “Grace & Frankie”L’8 marzo è alle porte e Netflix ha deciso di celebrare a modo suo la donna alleandosi con Un Women, l’ente delle Nazioni Unite che s’impegna per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile. In particolare, la piattaforma di streaming lancia Scelti da lei, una collezione speciale di film e documentari curata da 55 donne pioniere nel mondo dell’intrattenimento. Si tratta di grandi artiste internazionali, quali Sophia Loren, Francesca Comencini, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Millie Bobby Brown e Ava DuVernay, che hanno contribuito alla playlist, che rimarrà disponibile tutto l’anno.

“Questa collaborazione rappresenta la volontà di affrontare la sfida di raccontare le storie delle donne e di mostrarle in tutta la loro diversità”, ha dichiarato Anita Bhatia, vicepresidente esecutivo di Un Women: “È la volontà di rendere visibile l’invisibile e di dimostrare che, solo rappresentando e includendo pienamente le donne sullo schermo, la società potrà veramente fiorire”. La collezione sancisce anche l’impegno di Netflix di valorizzare il talento femminile in ogni sua forma, dietro e davanti la telecamera. Qualunque titolo di Scelti da lei riporta la menzione speciale della persona che lo ha indicato e gli abbonati possono personalizzare l’icona del proprio profilo scegliendo tra i personaggi femminili che compaiono nella playlist.

Fra le personalità coinvolte per l’Italia ci sono Francesca Comencini, showrunner di Luna nera, che ha scelto il documentario What Happened, Miss Simone? sulla vita della cantante Nina Simone, e Sophia Loren, che ha invece selezionato l’acclamata serie sulla corona britannica The Crown. A rappresentare gli Stati Uniti tocca, invece, alla regista Ava DuVernay, che consiglia il suo film Nelle pieghe del tempo, con una protagonista molto forte; Millie Bobby Brown di Stranger Things ha dato la sua preferenza a Miss Americana, reportage sulla vita e la carriera della popstar Taylor Swift; mentre Laverne Cox di Orange Is The New Black ha consigliato Brené Brown: Trovare il coraggio, speech sulla necessità di abbracciare le proprie debolezze per divenire più forti.

Sempre sul lato documentari, la star messicana di Roma Yalitza Aparicio invita alla visione di Alla conquista del Congresso, l’avvincente storia di come molte donne appartenenti a minoranze, fra cui Alexandria Ocasio-Cortez, siano riuscite a farsi eleggere negli Stati Uniti di Trump. Tra gli altri titoli scelti, poi, anche la straziante miniserie su una vittima di stupro che non viene creduta dalla polizia, Unbelievable (consigliata fra le altre dall’attrice Salma Hayek); la sitcom Grace & Frankie con le icone Jane Fonda e Lily Tomlin; il mitico docu sulla ball culture degli anni Ottanta Paris Is Burning; l’intricata e suggestiva Russian Doll; il film nominato agli Oscar Storia di un matrimonio e molti altri ancora.

The post Per la Festa della Donna Netflix propone una selezione di titoli curata da grandi artiste appeared first on Wired.

Fonte: Wired