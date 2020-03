Oppo Find X2, bello ma caro

6 March 2020 – 16:50

L’annuncio doveva essere fatto a Barcellona ma gli eventi hanno costretto Oppo a organizzare una presentazione in streaming, a porte chiuse, offrendo uno scenario un po’ surreale. Niente sussurri, niente applausi dei fan. Eppure il prodotti mostrati, gli smartphone della nuova Serie 5G Find X2, avrebbero meritato gli applausi degli astanti.

Due i telefoni presentata dall’azienda cinese: Oppo Find X2 Pro e Find X2 a cui si è aggiunto a margine della conferenza anche il router Oppo 5G CPE Omni. Con questo tris di prodotti l’azienda del Guangdong punta a diventare un player credibile anche nel 5G, ma soprattutto vuole affrontare alla pari anche la competizione con gli altri big del settore. Per la prima volta, infatti, i prodotti di Oppo non sono a buon mercato.

I prezzi, 1199 euro per la versione Pro e 999 per quella standard sono infatti piuttosto alti o comunque in linea i prodotti top di gamma dei primi della classe. Una scelta strategica che dimostra la maturità del brand ma che dovrà essere digerita e compresa dai consumatori. Tuttavia i nuovi smartphone hanno doti e virtù degne di nota che quindi giustificano in parte la direzione presa da Oppo.

Il prodotto di punta Find X2 Pro si distingue infatti per un eccellente display da 6,7 pollici Oled QHD+ a 120 Hz con una luminosità massima fino a 1200 nit. Gli ingegneri hanno lavorato per offrire all’utente un’esperienza visiva evoluta grazie a un processore dedicato solo al video, lo 01 Ultra Visione Engine, e alla calibrazione professionale del display. Proprio il processore insieme alla funzione Motion Clear riescono ad esempio ad aumentare il frame rate dei video in bassa risoluzione fino a 60 o 120 fps.

Interessante anche il sistema che grazie all’intelligenza artificiale protegge gli occhi regolando in modo automatico l’intensità e il colore del display. Di buon livello anche il comparto audio con la disponibilità di un doppio altoparlante certificato Dolby Atmos.

Delude un po’, rispetto ai prodotti concorrenti, il kit fotografico, almeno dal punto di vista delle specifiche tecniche. Oppo Find X2 Pro è infatti dotato di una combinazione a tripla fotocamera, obiettivo primario da 48MP + obiettivo ultra grandangolare da 48MP + teleobiettivo 13MP, e supporta lo zoom ibrido 10X. Tuttavia bisognerà provarlo sul campo per capire i reali benefici offerti dal sensore Sony IMX689 f/1.7 e gli altri interventi software come l’autofocus con la tecnologia All Pixel Ominidirezionale e l’ultra stabilizzazione video. Video che però non supporta l’8K, la risoluzione massima e 4K a 60 fps.

Nessuna limitazione invece è prevedibile sulle prestazioni grazie al processore Snapdragon 865 affiancato da 12 GB di ram e 512 GB di spazio per l’archiviazione, una corazzatura di tutto rispetto. Come fiore all’occhiello del 5G, la serie Oppo Find X2 supporta il 5G a doppia modalità SA/NSA, con una velocità di download di picco teorica di 7,5 Gbps e una versatile capacità di roaming globale 5G + 4G.

Ultima nota positiva riguarda la batteria. Sebbene offra “solo” 4260 mAh (il mercato si sta spostando sui 5000 mAh), integra il rivoluzionario sistema di ricarica veloce SuperVOOC 2.0 che riesce a portare la batteria da 0 a 100 in appena 38 minuti. Un record.

Insomma, il prodotto sembra molto interessante, anche dal punto di vista del design come sempre molto curato nei dettagli, impreziosito dall’uso di nuovi materiali come la ceramica e la pelle vegana. Rimane però il prezzo, un po’ troppo alto secondo noi.

