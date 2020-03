Nel pieno dell’emergenza coronavirus l’Iran ha bloccato l’accesso a Wikipedia

6 March 2020 – 17:15

La denuncia è arrivata dagli attivisti di Netblocks. L’oscuramento ha impedito agli utenti all’interno dei confini della repubblica islamica di accedere alle pagine in lingua farsi dell’enciclopedia online. Il blocco è durato solo 24 ore, ma si è verificato in un momento particolarmente delicato per il governo.

Fonte: Fanpage Tech