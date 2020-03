Mattarella, il suo discorso pacato nei toni e sensato nei contenuti è antidoto al panico

6 March 2020 – 11:45

Sergio Mattarella (foto: YouTube/Presidenza della Repubblica Italiana)Un discorso breve ed essenziale. Con pochi messaggi ma molto potenti. Nello stile a cui, d’altronde, ci ha abituato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una delle poche luci nell’Italia dell’era populista e in fondo da sempre destinata a una profonda turbolenza esecutiva – 29 primi ministri per 66 governi dal 1946 a oggi, cioè in 74 anni.

Dopo due settimane di confusione, non ultima la campale giornata del 4 marzo in cui la chiusura dell’attività didattica di scuole e università è diventata un piccolo esempio di rovinosa comunicazione istituzionale in tempi di crisi (roba che finirà nei corsi di scienze politiche, quando tutto sarà finito e forse anche prima), era un intervento improrogabile. Non solo perché è una delle fasi più delicate per il paese, e a dirla tutta anche per il suo settennato, ma anche perché eravamo oggettivamente precipitati in una scivolosa sospensione.

Vediamo cosa ha voluto dirci il 12esimo presidente della Repubblica in quei tre minuti e mezzo. L’attacco è riservato alla “trasparenza” e sembra quasi rivolto al mondo, agli altri all’esterno, più che a noi. Alla “pubblica opinione”, sì, ma pure del resto del mondo. Per la serie: stiamo affrontando Sars-CoV-2 senza nascondere nulla, con tutte le misure utili. Non è un caso che specifichi come l’insidia del virus che provoca preoccupazione stia “colpendo via via tanti paesi del mondo”. Insomma, chi oggi ci discrimina gli italiani o pone misure eccessive domani potrebbe ritrovarsi nella stessa situazione.

Il passaggio seguente è invece un appello alla “responsabilità”, che è fortemente mancata in questi giorni e continua a mancare nelle parole di molti leader di opposizione, ma anche a evitare “stati di ansia immotivati e spesso controproducenti”. Come fare? Spostando subito il riferimento al nostro “eccellente sistema sanitario”, quello di un “grande paese moderno” di cui in fondo, con tutte le critiche, siamo orgogliosi. Molte inchieste degli ultimi giorni, l’ultima ieri sera a Piazzapulita dall’ospedale di Cremona, ci mostrano in effetti come le avanguardie del sistema stiano tenendo ma anche come siano anche al limite: contenere l’epidemia, rallentare i contagi, è sostanzialmente la sola carta che abbiamo in mano per schivare situazioni catastrofiche. Soprattutto, ci hanno raccontato quell’“abnegazione” di cui ha parlato anche Mattarella.

Secondo un filo logico talmente lucido da apparire davvero l’unico sentiero a cui attaccarsi in questi giorni, il capo dello Stato ha poi parlato di potenziare quel sistema, con “nuovo personale”, “disponibilità di attrezzature e di materiali” ovunque, in “tutte le sedi ospedaliere”. Come dire: siamo bravi ma se la marcia dei contagi, com’è probabile, impiegherà un bel po’ a rallentare, non ce la facciamo. Un messaggio che da rassicurazione per i cittadini si trasforma rapidamente in forte monito per le autorità sanitarie: non perdete tempo, sostenete chi lotta in prima linea ma preparate anche il campo laddove il quadro appare più sereno. Potremmo averne bisogno a breve.

Altro passaggio essenziale è quello seguente: quello che parla direttamente alla coscienza di ciascuno di noi, dentro o fuori dalle zone più interessate dal contagio. Quello sulle “indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore”. Fatelo tutti, fatelo bene, “anche se possono modificare temporaneamente qualche nostra abitudine di vita”. Lo Stato siamo fondamentalmente noi e occuparsi gli uni degli altri è il modo migliore per occuparci di noi stessi. E limitare il più rapidamente possibile la circolazione del virus.

Poi la solidarietà, valore fondante della Repubblica. Per i cittadini delle zone rosse che Mattarella ringrazia per “i sacrifici cui sono sottoposti”. E la pietà, quasi la tenerezza a cui ci ha abituato questo presidente, quando esprime la vicinanza alle persone ammalate “e grande solidarietà ai familiari delle vittime”. Ne abbiamo parlato poco, delle vittime, e spesso male. Spesso perché sono anziane e con patologie pregresse. Archiviare quelle morti non è il modo giusto di esorcizzare la paura.

Ancora, la legnata alla politica, che non sta perdendo occasione per mostrarsi immatura e potenzialmente ancora più invisa ai cittadini: il richiamo a “coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell’impegno per sconfiggere il virus” serve sì nell’informazione e nella vita quotidiana della società ma anche e soprattutto, sono al primo posto, nelle istituzioni e nella politica. I leader delle destre che rilasciano interviste all’estero attaccando il governo si qualificano per quello che sono: ci sarà tempo di attaccare il governo, e lo si può fare anche ora in modo costruttivo. Di certo non contribuendo a uccidere l’Italia all’estero.

Infine le regioni, che specialmente nella prima fase di fine febbraio hanno peccato di un protagonismo forse evitabile ma d’altronde chiamato dalle incertezze dell’esecutivo, anch’esso richiamato a un’azione più precisa e senza incertezze. Mattarella ci ricorda che non sta alle regioni prendere le decisioni. O meglio, che quelle decisioni passano “in maniera univoca” dal governo, in collaborazione con le amministrazioni locali, “coordinando le varie competenze e responsabilità”. Dunque che il governo eviti sceneggiate come quella sulla scuola. In questa fase le regioni, e le altre articolazioni dello stato, devono eseguire le istruzioni, non produrre “iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di coordinamento”. Servono poche voci e molto chiare, e devono essere voci che vengono da palazzo Chigi e dalla maggioranza che sostiene l’esecutivo.

“Senza imprudenze ma senza allarmismi” ha chiuso il presidente. Riagganciandosi alla “fiducia nell’Italia”. Ma tutto quello che ha detto in quei pochi minuti ha chiaramente spiegato che l’Italia siamo noi e che quella fiducia si costruisce nel nostro piccolo: noi che ci laviamo le mani, noi che siamo in corsia nei reparti di malattie infettive, noi che dobbiamo informare nel mondo più completo ma razionale possibile, noi che facciamo il possibile per fare la nostra parte.

The post Mattarella, il suo discorso pacato nei toni e sensato nei contenuti è antidoto al panico appeared first on Wired.

Fonte: Wired