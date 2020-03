In Giappone si sta costruendo un Gundam gigante che si muove da solo

6 March 2020 – 12:00

(@Gundam Channel – YouTube)Una colossale statua robotica di Gundam da 18 metri di altezza è in via di costruzione in Giappone per continuare al meglio le lunghe celebrazioni per il quarantennale di uno dei miti nazionali riconosciuti in tutto il mondo, iniziata l’anno scorso. Il progetto è ambizioso: assemblare una statua a grandezza naturale dell’automa che possa anche muoversi.

Anche se la prima apparizione in pubblico del gargantuesco Gundam è attesa a Yokohama, nella prefettura di Kanagawa, la prossima estate, possiamo ammirare già un succulento antipasto. Alcuni giornalisti hanno avuto infatti l’onore di poter visitare l’hangar dove si sta assemblando il robot e uno di loro ha girato un video che sta facendo rapidamente il giro del web. Nella clip non solo vengono illustrate le varie fasi della costruzione, ma si mostra proprio la parte già pronta, quella delle gambe, che è già in grado di muoversi.



Già, perché uno degli obiettivi è quello di rendere il più realistico possibile la statua, che potrà prendere vita per lasciare tutti a bocca aperta. Nell’anteprima, le gambe possono muoversi, seppur di poco, mostrando il grande potenziale del progetto.

Una volta completata, la statua sarà dunque alta 18 metri, proprio come un altro robottone mostrato ormai nove anni fa. Ma ci sarà ben poco altro in comune tra i due progetti visto che quello del 2020 sarà molto più sofisticato con una struttura più maestosa e ottimizzata per il movimento, con materiali leggeri e resistenti abbinati a piccoli propulsori elettrici invece che i tradizionali di tipo idraulico come quelli montati in un’altra versione (da 8,5 metri) vista due anni fa.

A proposito delle celebrazioni per i 40 anni di Gundam, qualche mese fa era uscita anche una versione limitata dello smartphone Reno Ace: 30000 copie con cover e personalizzazione uniche.

