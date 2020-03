In Cina Fortnite mostra un avviso di dipendenza a chi gioca troppo

6 Marzo 2020 – 11:28

Con il nuovo aggiornamento 12.10, Epic Games ha aggiunto il rilascio di un messaggio che appare agli utenti cinesi quando giocano troppo a Fortnite. Una volta raggiunto il limite massimo di 5 ore, il gioco stesso consiglia di staccare per non cadere nella dipendenza. Un nuovo modo per arginare uno dei problemi più diffusi tra i minorenni in Cina.

Fonte: Fanpage Tech