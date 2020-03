Il piano di Google per fare affari con cloud e 5G

6 March 2020 – 12:13

Foto: Emiliano Audisio/WiredLa strategia di Google è chiara: capitalizzare al massimo la sua posizione nel settore cloud attraverso accordi con le principali società di telecomunicazioni in tutto il mondo. Soltanto negli ultimi giorni il colosso di Mountain View ha siglato tre importanti partnership strategiche con operatori del calibro di Tim, T-Systems e At&t per la gestione e la fornitura di nei diversi paesi di riferimento.

Per quanto riguarda l’Italia, l’accordo ufficializzato lo scorso 4 marzo prevede una collaborazione tra le due società per la fornitura di servizi tecnologici cloud ed edge computing per aziende pubbliche e private sul territorio nazionale, oltre che il potenziamento delle tecnologie cloud anche per i servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

Da questa alleanza, e sfruttando le possibilità dell’implementazione della rete 5G, Tim punta quindi a far crescere i propri ricavi soprattutto nel settore dei servizi tecnologici, con la volontà di arrivare a un miliardo di euro di ricavi entro 2024 soprattutto da segmenti come cloud e Internet delle cose. Inoltre, Google e Tim collaboreranno all’apertura di nuovi data center e anche all’apertura di nuove “regioni” cloud per garantire una maggiore copertura sul territorio.

Ma nei piani di Google non c’è solo l’Italia. Per restare in Europa, il segmento cloud del colosso americano ha stretto una partnership anche con la multinazionale tedesca T-Systems, tra le più importanti società tedesche ed europee per quanto riguarda i sistemi It e la fornitura di servizi digitali per le imprese. Nella collaborazione con Big G, il colosso tedesco, che appartiene al gigante delle telecomunicazioni Deutsche Telekom, fornirà servizi tecnologici e di trasformazione digitale alle aziende, impegnandosi anche a creare un nuovo centro di competenze legato proprio al cloud di Google per supportare le imprese e le aziende nel passaggio verso la gestione digitale dei dati.

E le collaborazioni non mancano nemmeno in casa. Dopo l’annuncio settimana scorsa degli importanti investimenti previsti per i nuovi data center, lo scorso 5 marzo Google Cloud ha anche avviato una partnership strategica con il gigante statunitense At&t per la fornitura alle aziende di servizi digitali, cloud e di elaborazione delle informazioni e dei dati attraverso la rete gestita dall’operatore di telecomunicazioni.

Anche in questo caso, con l’accordo le due società puntano a collaborare anche all’implementazione della rete 5G e dei servizi cloud per le aziende e le imprese costituite nelle zone metropolitane delle grandi città degli Stati Uniti, e favorire uno sviluppo più capillare di servizi sul territorio.

