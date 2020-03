Il Galaxy Z Flip in versione speciale da 2600 euro

6 March 2020 – 14:25

È stata una presenza tech durante la fashion week miracolosamente toccata solo in parte dalle conseguenze del celebre virus, ora il Galaxy Z Flip nella versione Thom Browne Edition è disponibile da oggi al pubblico anche in Italia ed è acquistabile a Milano (10 Corso Como) oppure online, con una tiratura limitata.

Esulando per un attimo da tutte le considerazioni tech sul dispositivo, lo smartphone pieghevole della casa coreana ben si presta collaborazioni come quella con l’azienda di moda di New York e anche alla parte di oggetto fashion dei desideri, con tanto di prezzo non per tutti. Questo Samsung è disponibile solo in alcuni mercati selezionati, tra cui, oltre al nostro paese, anche in Cina, Francia, Hong Kong, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti.

Quello che gli manca infatti non è certo la personalità: il Galaxy Z Flip in versione Thom Browne vanta un esterno grigio in pelle zigrinata caratterizzato dai colori distintivi del brand, oltre a un rivestimento in vetro con un look opaco, morbido e gradevole al tatto. La personalizzazione è anche digitale, una volta aperta la conchiglia è possibile vedere dettagli come le iconiche tendine a veneziana sullo schermo e lo sfondo abbinato.

Non solo smartphon, l’edizione speciale del pieghevole, include una serie di accessori coordinati: compresi nel prezzo (2580 euro) ci sono lo smartwatch Galaxy Watch Active2 con cinturino grigio in pelle e un quadrante personalizzato destinato a chi oltre all’alta moda vuole tenere sotto controllo salute e benessere, gli auricolari Galaxy Buds+ nella colorazione grigia e una custodia in pelle caratterizzata dalla firma dello stilista.

