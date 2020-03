I bagni più instagrammati al mondo

6 March 2020 – 7:30

Il bagno della stanza Penthouse al The Silo Hotel a Cape Town, in Sud Africa (foto: www.theroyalportfolio.com)Credete che tutto quello che succede in bagno sia un’attività personalissima e riservata? Che antichi! Su Instagram, water, lavandini e bidet sono stati sdoganati: il bagno è diventato uno dei set preferiti per scattarsi foto (meglio se allo specchio) e selfie. Per la serie: il privato non è mai stato così pubblico. Ma quali sono le stanze da bagno più famose di Instagram? Se lo è chiesto un’azienda inglese di docce, che spulciando gli hashtag ha stabilito quali sono le toilette più instagrammate del mondo.

Basta pensare che sul noto social network si contano quasi 1,7 milioni di foto con l’hashtag #bathroomselfie (che indica i selfie in bagno, appunto) e che il profilo Bathrooms of Instagram ha 614mila follower. Per gli appassionati delle pagelle, in Italia c’è il profilo I bagni dei posti che recensisce le toilette dei locali.

Mira Showers ha preso in considerazione i cinque hashtag collegati al tema più usati (e cioè #bathroomgoals, #bathroomsoftheworld, #hotelbathroom, #bathtubgoals e #bathroomview) e, incrociando i dati, ha stilato un elenco dei bagni più presenti sul social. Ecco i risultati.

Conrad Maldives (Maldive)

The Silo Hotel (Cape Town, Sud Africa)

Punta Tragara Hotel (Capri, Italia)

Six Senses Zil Pasyon (Seychelles)

Shangri-La Hotel (Londra)

The Peninsula (Hong Kong)

Zannier Hotels (Namibia)

The Udaya Resorts and Spa (Bali, Indonesia)

Windout Farm (Exeter, Inghilterra)

