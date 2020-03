Google dà la priorità ai siti mobile-first

6 March 2020 – 16:21

(foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images)Dal prossimo settembre Google inizierà a indicizzare i siti internet nei risultati delle ricerche dando la priorità alle versioni per i dispositivi mobili.

Sebbene per i nuovi domini Google stesse già applicando l’indicizzazione secondo il criterio mobile-first, per quelli già online da tempo il motore di ricerca si rifaceva alla versione desktop. Tuttavia, osservano da Mountain View, da diversi anni i siti internet prediligono la versione mobile adattandosi poi al desktop e non viceversa. Big G ha calcolato che circa il 70% dei siti mostrati nei suoi risultati della ricerca sono già indicizzati secondo il criterio mobile-first.

Questa tendenza è legata all’uso sempre più in mobilità che si fa della rete. Secondo il report di We Are Social, 5,19 miliardi di persone nel mondo si connettono a internet da mobile. Mountain Viev aveva già iniziato a sperimentare un indice mobile-first nel 2016. Le ricerche su questo tipo di indicizzazione sono proseguite nel 2018, quando Google ha iniziato a dare priorità a questi domini. E nel 2019 il criterio ha iniziato a ispirare l’indicizzazione dei risultati. Ora essere tagliati bene per la visione da smartphone sarà la regola per guadagnare un posto al sole.

