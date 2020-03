È nato Windtre, il nuovo operatore che sostituisce Wind e 3

6 March 2020 – 16:17

Ad annunciarlo con un comunicato stampa è stata Wind Tre, la società nata sul finire del 2016 dall’unione di Wind e Tre Italia proprio per unificare le reti delle due ex aziende rivali. Nuovo nome, nuovo logo, ma non solo: le due infrastrutture sono finalmente unite e uno sguardo è rivolto alle reti 5G.

Fonte: Fanpage Tech