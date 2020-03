Dai creatori di Chernobyl arriva la serie TV del videogioco The Last of Us

La serie tv ispirata al videogioco di The Last of Us è un progetto ambizioso che vede HBO in co-produzione con Sony Pictures Television e PlayStation Productions. La sceneggiatura nasce invece dalla collaborazione tra Neil Druckmann, game director del gioco, e Craig Mazin, creatore di Chernobyl, apprezzata miniserie uscita lo scorso anno.Continua a leggere



