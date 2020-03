Come usare l’iPod Touch per giocare con Apple Arcade senza svenarsi

(Foto: Apple)Qual è la soluzione più economica e al contempo soddisfacente per giocare con Apple Arcade in mobilità oppure a casa senza svenarsi e senza scendere troppo a compromessi? La risposta può sorprendere, è iPod Touch di settima generazione. Sì, proprio l’ultima versione del lettore multimediale presentato da Cupertino, che si può trovare a un costo ragionevole, mettendo sul piatto una piena compatibilità con la piattaforma videoludica di casa.

Partiamo dal dato più importante, il prezzo: sul sito ufficiale Apple i costi partono da 249 euro per la versione da 32 gb salendo a 359 euro per la 128 gb e 469 euro per quella più capiente da 256 gb. Ci sono sei colori come argento, grigio siderale, oro rosa, azzurro e rosso per una scocca che è grande circa quanto quella di iPhone Se (con display da 4 pollici), ma con uno spessore assai ridotto.

iPod Touch di settima generazione è pienamente compatibile con l’ultima versione del sistema operativo iOs ossia la 13 e può dunque supportare senza problemi Apple Arcade, la piattaforma gaming presentata di recente (qui, tutti i dettagli).

Si può accedere a Apple Arcade da iPod Touch 7 aprendo App Store e facendo tap sul pannello Arcade nella parte inferiore. Si possono sfruttare iCloud e Game Center per salvare i progressi e sfidare gli amici. La formula è quella dell’abbonamento dal costo contenuto di 4,99 euro al mese per accedere a 100 giochi senza limiti e senza pubblicità.

Da quel momento si è pronti a giocare. Si potrebbe essere spaventati da un hardware per certi versi obsoleto ed è indubbio che non si può paragonare all’esperienza con iPhone 11 Pro, ma la resa è più che buona grazie alle prestazioni ottimizzate. A bordo c’è infatti il chip A10 Fusion con clock a 1.63 GHz (su iPad da 10,2 pollici lavora a 2,21 GHz) con 2 gb di ram a corredo.

Altra nota a favore è la presenza del jack da 3,5 mm per collegare cuffie via cavo e non via bluetooth, una soluzione che premia il consumo della batteria e viene incontro ai gamer più tradizionalisti.

Ricordiamo che con Apple Arcade è possibile passare da un iPod Touch a dispositivo iOs a un Mac o iPad al volo e si può condividere l’accesso in famiglia. Dato che iPod Touch non ha una connessione cellulare può sfruttare la capacità di giocare anche in modalità offline quando si è in mobilità.

A proposito di Apple Arcade, di recente è sbarcato anche un gioco made in Italy diventato di grande successo.

