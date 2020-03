Sì, si può eseguire il jailbreak di iPhone da un Android

5 March 2020 – 11:11

(Foto: Reddit)C’è un nuovo strumento per effettuare con efficacia il jailbreak di iPhone ed è quello che davvero pochi si sarebbero aspettati: uno smartphone Android. Basta dare una rapida occhiata all’immagine qui sopra: si nota un melafonino collegato via cavo a un rivale con il sistema operativo di Google.

I più attenti avranno subito identificato il metodo utilizzato per sbloccare iPhone: è proprio quell’exploit checkm8 che sfrutta un’enorme debolezza intrinseca a tutti gli smartphone Apple fino a quelli con chip A11 Bionic dunque fino all’amato iPhone X. La vulnerabilità è relativa all’hardware e non al software, dunque “lascia sempre aperta una porta” con un errore a livello tecnico che non può essere corretto con un aggiornamento o una patch software.

E così, anche con l’ultimissimo update di iOs al livello 13.3.1 è possibile togliere i freni e allargare gli orizzonti del sistema operativo con uno smartphone Android. Il motivo è molto semplice: il sistema operativo del robottino verde è basato su Linux che è supportato nativamente dallo strumento checkra1n per effettuare il jailbreak.

La procedura è meno complicata di quanto si potrebbe immaginare, dato che si sfruttano le enormi potenzialità di uno smartphone Android con i permessi di root, come dimostrato dall’utente di Reddit (video) che ha svelato questa possibilità. Come si può osservare, i due smartphone sono collegati tramite adattatore otg e sostanzialmente l’Android fa da surrogato del pc per eseguire il jailbreak. Per la cronaca, il modello utilizzato è un Sony Xperia XZ1 Compact con la versione 10 di Android 10 con kernel 4.14 con root eseguito da Magisk 20.3.

Ricordiamo che checkra1n non è un metodo per ottenere un jailbreak permanente e definitivo. Viene definito semi-tethered perché lo sblocco dura fintantoché l’iPhone non viene riavviato. Tuttavia, si può ripristinare in ogni momento e di sicuro con questo metodo tramite Android può alleggerire il processo soprattutto in mobilità. Come è normale che sia, questa primissima versione del sistema di sblocco è ancora instabile, ma gli sviluppatori sono al lavoro per migliorarla e renderla più semplice all’uso anche a utenti meno avvezzi a queste procedure.

The post Sì, si può eseguire il jailbreak di iPhone da un Android appeared first on Wired.

Fonte: Wired