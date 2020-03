La nuova automobile più veloce di sempre

5 March 2020 – 14:46

La Jesko Absolut e la JeskoLa Koenigsegg è una piccola azienda automobilistica svedese che ha incentrato il suo successo sulla voglia di stupire i clienti. Le sue hypercar sono infatti estreme nelle soluzioni tecniche e nell’estetica, con prestazioni super.

Tra i suoi modelli più estremi c’è la Koenigsegg Jesko (dal nome del padre di Christian von Koenigsegg, fondatore dell’azienda) un bolide mostrato al Salone di Ginevra dell’anno scorso. La Jesko può vantare, oltre che una sofisticata aerodinamica, una monoscocca in fibra di carbonio e un V8 biturbo di 5.0 litri, che eroga 1298 cavalli. Numeri che fanno girare la testa, ma che evidentemente non hanno placato il desiderio di stupire dell’azienda, che ha presentato la Koenigsegg Jesko Absolut, una versione migliorata dell’hypercar, che ha l’ambizione di diventare l’auto stradale più veloce mai costruita.

Obiettivo che Koenigsegg ha perseguito con un meticoloso studio sull’aerodinamica, allo scopo di ridurre la resistenza al flusso dell’aria e la turbolenza intorno all’auto, aumentando al contempo la stabilità alle alte velocità.

Questo studio di analisi dei flussi d’aria, dove l’azienda dice di aver investito oltre 8mila ore, ha consentito alla Koenigsegg Jesko Absolut di raggiungere un valore di coefficiente aerodinamico di 0,278, che, in combinazione con una superficie frontale di 1,88 m² e una potenza di 1600 cavalli (raggiungibile utilizzando l’E85, un carburante composto per il 15% da benzina e per l’85% da etanolo), dovrebbero renderla l’auto omologata più veloce in assoluto. La velocità massima che la vettura è in grado di raggiungere non è stata dichiarata, ma, stando alle simulazioni dell’azienda, sarà “incredibilmente elevata”.

La Jesko AbsolutLo studio di fluidodinamica ha portato alla rimozione dell’enorme alettone posteriore a forma di boomerang (presente sulla Jesko originale), sostituito da due alette collocate sul lunotto posteriore, che conferiscono all’hypercar un aspetto da jet da combattimento (sono ispirate ai caccia F-15, non a caso). E rimosso è stato anche anche lo splitter anteriore. Inoltre, sempre con l’obiettivo di ridurre la resistenza all’aria, la Jesko Absolut è stata allungata di 85 mm rispetto alla versione normale, e i cerchi in lega sono stati sostituiti da un modello coperto.

La Jesko AbsolutTutte queste soluzioni si traducono in una deportanza di soli 150 kg (la Jesko originale creava fino a 1.400 chili di deportanza). A spingerla troviamo lo stesso V8 biturbo di 5.0 litri che con lo speciale carburante eroga 1600 cavalli, abbinato al cambio Light Speed Transmission (Lst), una trasmissione a 9 marce sviluppata internamente, che ha la particolarità di avere diverse frizioni, che secondo la casa svedese garantiscono cambi di marcia fulminei (rispetto al tradizionale cambio a doppia frizione, dove per passare dalla 7° alla 4° marcia bisogna scalare anche la 6° e la 5°, il cambio LST passa direttamente dalla 7° alla 4° senza innestare i rapporti intermedi).

Il prezzo sul mercato non è ancora stato comunicato, ma molto probabilmente non sarà inferiore ai 3 milioni di euro. Il prezzo della velocità.

The post La nuova automobile più veloce di sempre appeared first on Wired.

Fonte: Wired