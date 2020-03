Il primo trailer della quarta parte de La casa di carta

Comincia con l’accenno di alcune note di Bella ciao, e non poteva essere diversamente, anche il primo trailer ufficiale della quarta parte de La casa di carta. La serie spagnola di Netflix che ha conquistato come poche altre il pubblico internazionale torna a farsi vedere, dunque, in una concitata clip di anticipazione e anche in una serie di immagini che ritraggono la banda del Professore mentre, nei nuovi episodi, deve uscire da una situazione assai complicata.

All’inizio della terza parte i componenti del gruppo – dopo aver svaligiato la Zecca di Stato – erano stati costretti ad abbandonare il loro buen retiro, perché Rio era stato catturato dall’Interpol. Per liberarlo, il Professore aveva ideato un piano ancora più ambizioso, quello cioè di rapinare la Banca centrale di Madrid: il che, però, non è andato secondo i piani. In questo nuovo ciclo, la situazione sembra peggiorare in tutti i modi possibili: mentre il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, l’ex poliziotta riceve una proposta di libertà difficile da rifiutare; nel frattempo Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte.

A far precipitare ulteriormente le cose è la presenza, all’interno della banca, di Gandía, il capo della sicurezza del governatore che, riuscito a liberarsi, si rivelerà uno spietato assassino. A ciò si aggiungono le crescenti tensioni nel gruppo, mentre la fiducia nel Professore inizia a vacillare e lui stesso dà segni di cedimento: riuscirà a tirare fuori i suoi compagni da un luogo che, per sua stessa ammissione, non ha via d’uscita? La quarta parte de La casa di carta farà il suo debutto in streaming il prossimo 3 aprile.

