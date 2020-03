È arrivata Resso, l’app di streaming musicale della società di TikTok

5 March 2020 – 17:48

(foto: Resso)La promessa è stata mantenuta: la società di TikTok, ByeDance, ha presentato la sua personale risposta a Spotify e a tutti gli altri servizi di fruizione di musica in streaming da dispositivo mobile: il suo nome è Resso. Il brand dietro l’applicazione amata dai giovanissimi ha ufficializzato questo servizio, che debutterà in un primo momento in due mercati dal grandissimo potenziale di crescita, l’India e l’Indonesia.

Una scelta non casuale, dato che nella sola India ci sono 470 milioni di possibili utenti che già sfruttano app simili. E l’Indonesia è un’altra nazione che fa gola a tutte le grandi società del tech, dato che la maggior parte della popolazione ha meno di 30 anni e vive costantemente connessa con il proprio smartphone.

E ora Spotify, Apple Music, YouTube Music ma anche Amazon Prime Music dovranno guardarsi le spalle, perché la potenza di fuoco di Resso è già di tutto rispetto: e non solo perché si propone con il traino di TikTok. L’idea alla base è quella di offrire non soltanto un ascolto musicale, ma anche una piattaforma social connessa molto sviluppata che punta all’interazione tra gli utenti e alla condivisione della musica.

E così, dopo aver firmato accordi con le maggiori etichette, ByteDance ha pensato a confezionare un prodotto che fosse di particolare appeal per la clientela più giovane. Ogni utente potrà per esempio creare uno sfondo animato e lo potrà condividere con i propri contatti, ma anche inviare messaggi con immagini e gif animate. Gli artisti più famosi potranno avere pagine ufficiali con contenuti da condividere con i fan, anche in questo caso basati su un’interazione molto attiva e semplice.

I prezzi di Resso saranno particolarmente popolari, con l’equivalente mensile di 1,20 euro per Android e 1,45 euro su iOs (ovvero iPhone), ma si potrà anche utilizzare gratuitamente col compromesso di una qualità d’ascolto inferiore e le pubblicità in-app.

La sfida ai giganti della musica in streaming è lanciata: e vista l’incredibile crescita di TikTok nell’ultimo biennio non c’è da stupirsi se anche questo nuovo progetto macinerà da subito grossi numeri.

The post È arrivata Resso, l’app di streaming musicale della società di TikTok appeared first on Wired.

Fonte: Wired