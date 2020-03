Coronavirus, questa app cinese impone la quarantena ai cittadini

5 Marzo 2020 – 14:28

Il sistema si basa sulle informazioni personali degli utenti e sui loro spostamenti per decidere se sono a rischio contagio o possono circolare liberamente per le strade. L'installazione non è obbligatoria ma il responso, emesso attraverso un codice colorato, serve come lasciapassare per gli spostamenti.



Fonte: Fanpage Tech