Buone notizie: il nuovo coronavirus non sta mutando significativamente

5 March 2020 – 11:00

(foto: Tang Yanjun/China News Service via Getty Images)I casi di contagio sono saliti a circa 93mila, mentre i decessi a oltre 3mila. L’Italia, insieme alla Corea del sud e all’Iran, sta affrontando uno dei maggiori focolai di coronavirus (Sars-CoV-2) al di fuori della Cina, con circa 2.200 casi di contagio confermati, 79 decessi e circa 160 persone guarite. Eppure, oggi arriva una buona notizia. Come riporta la rivista Nature, infatti, il nuovo coronavirus non sta mutando nel tempo. A dimostrarlo, dopo 9 giorni di conferenze e incontri (dal 16 al 24 febbraio) in Cina, sono stati gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in un nuovo rapporto che ha appunto analizzato nel dettaglio l’epidemia cinese del nuovo coronavirus.

Tra i risultati del report, ce n’è uno particolarmente importante: le analisi del sequenziamento dell’intero genoma di 104 ceppi del coronavirus, isolati e raccolti dai cittadini cinesi con insorgenza dei sintomi tra la fine di dicembre 2019 e metà febbraio 2020, mostrano un’omologia del 99,9%. In altre parole, ciò significa che il virus non sta mutando in modo significativo. Un risultato, quindi, che allontana le paure che il coronavirus possa diventare più aggressivo, oppure che eventuali mutazioni possano favorire il suo maggiore adattamento alla nostra specie o influenzare la sua risposta ai potenziali vaccini in via di sviluppo. Solo pochi giorni fa, ricordiamo, l’azienda di biotecnologie Moderna Inc ha inviato al National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) le prime fiale di un vaccino sperimentale pronto per essere testato su un ristretto gruppo di persone.

Tuttavia, come riporta il nuovo rapporto dell’Oms, se da una parte il numero di contagi in Cina stia diminuendo, parallelamente dall’altra sorgono ora alcune problematiche: le autorità cinesi, infatti, hanno ora difficoltà nel reclutare pazienti per gli oltre 80 studi clinici che sono in corso per testare nuovi potenziali trattamenti contro il nuovo coronavirus. Ed è proprio per questo che l’Oms ha raccomandato di dare la priorità ad alcuni trattamenti sperimentali, rispetto ad altri.

Dal nuovo rapporto, inoltre, è emerso che l’età media delle persone contagiate dal nuovo coronavirus è di 51 anni e la maggior parte dei contagi è avvenuto all’interno di ospedali, carceri o case, ossia dove c’è un contatto stretto e un maggior rischio di contaminazione che permette al virus di diffondersi tra le persone. Tuttavia, sottolinea Nature, dal rapporto è emerso che la diffusione per via aerea potrebbe non essere la modalità di trasmissione principale del virus: uno studio preliminare svolto nella provincia di Guangdong, infatti, ha evidenziato che chi ha condiviso la stessa abitazione con chi è risultato positivo al virus (circa 1300 casi) aveva tra il 3 il 10% di possibilità di essere contagiato.

The post Buone notizie: il nuovo coronavirus non sta mutando significativamente appeared first on Wired.

Fonte: Wired