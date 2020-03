Barillari non sa niente ma sa dirlo benissimo nel suo video filocomplottista sul coronavirus

5 March 2020 – 11:34

Secondo l’ultimo bollettino del 4 marzo, 3.089 persone hanno contratto il Covid-19 in Italia. I decessi fino a ora sono stati 107, mentre in 295 si trovano in terapia intensiva. In pochi giorni si è passati da una scintilla a un vero e proprio incendio e oggi il paese si trova in uno stato di emergenza totale, come dimostra anche la decisione governativa di chiudere scuole e università fino al 15 marzo. È una delle fasi più difficili quella attuale, l’azione di contenimento è fondamentale. Intanto, si attende con ansia che il lavoro di decine di laboratori in tutto il mondo giunga a buon fine, con la diffusione del vaccino contro la malattia, che in ogni caso non si avrà prima del 2021.

Vi chiedevate dove fossero i #novax?

Ecco Davide #Barillari (M5s):

“Quando c’è un’emergenza c’è sempre qualcuno che ci guadagna. Abbiamo evidenza di chi ci sta guadagnando: le case farmaceutiche. Chi produce il vaccino ci guadagna tanto”#coronarvirusitalia #coronavirus pic.twitter.com/yOKweUTHGV

— Pietro Raffa (@pietroraffa) March 4, 2020

Eppure, il consigliere regionale del Movimento cinque stelle Davide Barillari ha voluto aprirci gli occhi sulla situazione che stiamo vivendo. In un video, ha sottolineato che “Quando c’è un’emergenza c’è sempre qualcuno che ci guadagna. Abbiamo evidenza di chi ci sta guadagnando: le case farmaceutiche. Chi produce il vaccino ci guadagna tanto”. Sembrerebbe il preludio a una grande verità a seguire, il prologo di un’inchiesta di proporzioni macro capace di rivelare presunti affari sporchi dietro all’affaire coronavirus. Barillari avrà avuto accesso a delle carte segrete? Un whistleblower di una qualche multinazionale farmaceutica gli ha passato informazioni? L’industria sanitaria globale ci sta nascondendo qualcosa? Il video scorre, i secondi passano e quando ne mancano ormai una manciata la bocca inizia a gustare un sentore amaro, quello di un colpo di scena annunciato che in realtà non si materializza. Il video di fatto finisce lì dove comincia. Non c’è un seguito, non c’è un finale a sorpresa. Semplicemente, Barillari ha voluto dirci che le case farmaceutiche guadagnano a realizzare un vaccino. Che notizia.

Qual è il senso di diffondere un video di questo tipo nella situazione che sta vivendo oggi l’Italia, e più in generale il pianeta? Nessuno, a parte quella di screditare il lavoro sanitario e dare un assist alla fronda dei NoVax, in un contesto già caratterizzato dalla gara al complottismo più strampalato. Dal coronavirus creato in laboratorio dagli americani per mettere in crisi il nemico cinese, al legame tra l’epidemia e lo sviluppo della tecnologia 5G, fino al ruolo di Greta Thunberg che starebbe facendo ammalare mezzo mondo per ridurre le emissioni di Co2, in queste settimane se ne sono sentite di ogni. I NoVax sono però quelli che più hanno alzato la voce. Dai movimenti di settore come 3V e Corvelva, passando da medici già criticati in passato come Montanari e Tomassone, sono numerosi i contenuti che legano l’allarmismo attuale alla volontà di spianare la strada alle case farmaceutiche, così da garantire loro un nuovo business.

Il pentastellato Barillari, a differenza di questi contenuti, non fa mai riferimento alla libera coscienza nei vaccini né si lancia in veri e propri attacchi. In un minuto di video ci dice un’ovvietà, ma lo fa in un momento storico particolare. Quello del business delle case farmaceutiche è infatti il pilastro delle argomentazioni attuali dei complottisti. “Traetene voi le conclusioni”, sembra allora la conclusione del video di Barillari, che finisce per smorzare l’entusiasmo per il vaccino, quando esso arriverà. Si tratta, insomma, di un giochino molto furbo e irresponsabile, per dire cose senza dirle direttamente.

Se il problema in questa situazione è il business delle poche industrie che non stanno crollando sotto il peso dell’epidemia, tocca allora rinunciare non solo ai vaccini, ma anche a mascherine, amuchina e quant’altro. Tocca, cioè, permettere che il virus si diffonda liberamente. L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in un momento difficile come quello attuale sono proprio le dietrologie, le mezze verità, le allusioni. Ci sono già troppe teorie strampalate in giro, quanto meno chi ha un ruolo pubblico dovrebbe esimersi dal cavalcarle, anche solo velatamente. Lì fuori c’è un esercito di complottisti che aspetta solo questi spunti, per mettere a rischio la vita di loro stessi ma anche di chi li circonda.

The post Barillari non sa niente ma sa dirlo benissimo nel suo video filocomplottista sul coronavirus appeared first on Wired.

Fonte: Wired