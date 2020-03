A soffietto, pieghevoli e arrotolabili: gli smartphone flessibili secondo TCL

L’azienda cinese, nota per i suoi televisori, prova a dire la sua sul design dei dispositivi del futuro con tre prototipi mostrati in anteprima a La Stampa a Barcellona. Non arriveranno sul mercato ma servono per esplorare nuove tecniche costruttive

Fonte: La Stampa