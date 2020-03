11 anni di esplorazioni del Circolo polare artico, in un video

5 March 2020 – 13:57

Volare sul Circolo polare artico e sopra l’Antartide, scrutando e raccogliendo dati sui ghiacciai, le aree disciolte, i cambiamenti nella conformazione del suolo: lo fanno dal 2009 i velivoli del progetto IceBridge, un ponte aereo sui ghiacci del pianeta.

In questo video della Nasa, che coordina la missione, l’agenzia celebra questi undici anni di risultati, anche se, come purtroppo sappiamo, il nostro pianeta non le sta sta passando bene e gli effetti del cambiamento climatico sono piuttosto chiari in questi paesaggi.

(Credit video e immagine: Nasa)

