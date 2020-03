Uber dà consigli sul coronavirus agli autisti, ma non li paga se stanno a casa malati

4 March 2020 – 13:27

Le due aziende hanno incoraggiato i loro autisti a seguire delle pratiche linee guida per contenere la diffusione del virus, ma il consiglio di rimanere a casa se malati si scontra con l’esigenza di poter guadagnare per sopravvivere. Gli autisti non sono dipendenti e non godono di giorni di malattia né assicurazione sanitaria.Continua a leggere



Le due aziende hanno incoraggiato i loro autisti a seguire delle pratiche linee guida per contenere la diffusione del virus, ma il consiglio di rimanere a casa se malati si scontra con l’esigenza di poter guadagnare per sopravvivere. Gli autisti non sono dipendenti e non godono di giorni di malattia né assicurazione sanitaria.

Continua a leggere Le due aziende hanno incoraggiato i loro autisti a seguire delle pratiche linee guida per contenere la diffusione del virus, ma il consiglio di rimanere a casa se malati si scontra con l’esigenza di poter guadagnare per sopravvivere. Gli autisti non sono dipendenti e non godono di giorni di malattia né assicurazione sanitaria.

Fonte: Fanpage Tech