La pallina smart che ti farà diventare un golfista migliore

4 March 2020 – 11:16

Potrà rivelarsi sorprendente per molti, ma uno dei settori in cui l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sta avendo grande impatto è lo sport, con un raggio d’azione che tocca le discipline più popolari, come calcio e tennis, ma anche giochi più di nicchia, come il golf. In quest’ultimo caso una novità arriva da Graff Golf, pallina smart che, anche grazie all’applicazione dedicata, consente di conoscere in maniera dettagliata le caratteristiche di ogni colpo eseguito e, più in generale, di monitorare l’attività per migliorare il proprio livello.

Realizzata da un trio di studenti della John Hopkins University, l’idea poggia sulla connessione Bluetooth per registrare, via app per iOS e Android, gli spostamenti della pallina, con un’analisi che include velocità di rotazione, angolo di lancio, velocità della palla stessa e informazioni sulla distanza. Dati utili per comprendere la bontà (o meno) del colpo, che acquistano senso poiché partite ed esercitazioni permettono a Graff Golf di apprendere lo stile di gioco e fornire un piano di allenamenti personalizzati per diventare un golfista più bravo.

credit Graff GolfIn più, con la funzionalità Sfida si può giocare a distanza contro gli amici, condividendo le statistiche delle gare disputate nel corso del tempo. Queste ultime opzioni, però, rientrano nel pacchetto dedicato agli abbonati che costa 20 dollari al mese (l’annuale ha senso se vivete nelle vicinanze di un golf club: altrimenti meglio il mensile, da attivare quando lo si desidera).

Chi è interessato a migliorare il suo gioco, oppure ad avvicinarsi per la prima volta al golf, può prenotare qui una confezione di palline Graff (che ne ha tre all’interno) a 44 euro, mentre con 89 euro si ottiene in più l’abbonamento per un anno all’app Analytics.

