Il primo trailer del nuovo film di animazione Superconnessi

4 March 2020 – 11:24

Può una famiglia con problemi di comunicazione salvare il mondo? È quello che ci si chiede nel nuovo film animato Superconnessi, di cui in queste ore è stato diffuso il primo trailer ufficiale. Protagonista della storia: una tipica famiglia (appunto) americana in cui la distanza generazionale inizia a farsi sentire pesantemente: il padre Rick Mitchell è preoccupato che i suoi figli passino troppo tempo di fronte agli schermi di computer e telefonini, e lo è in particolare di Katie, che invece non vede l’ora di partire per il college e lasciarsi la questione alle spalle. Per tutta risposta, Rick organizza un road trip nell’ultimo tentativo di ristabilire un legame.

Ovviamente, non tutto andrà come previsto, perché minacce inaspettate si profilano all’orizzonte, e non parliamo certo di bizzarri carlini che leccano la faccia quando meno te lo aspetti. Tutto, infatti, precipita quando i protagonisti incappano in una ribellione di robot senzienti che minaccia di seminare il caos, guidati da un’intelligenza artificiale di nome Pal, che somiglia in modo preoccupante a una fantasiosa versione di Siri. Dovendo unire le forze, i Mitchell avranno modo finalmente di collaborare e dialogare, ognuno mettendo in campo le proprie abilità. Oltre che a una tipica avventura famigliare, il film è anche una (lieve) critica all’ossessione contemporanea per la tecnologia.

Diretto da Jeff Rowe e Michael Rianda (già sceneggiatori dell’apprezzata serie animata Gravity Falls), Superconnessi è prodotto per la Sony Animation da Phil Lord e Chris Miller, il duo che ha portato al successo – e a un premio Oscar come miglior film d’animazione – un titolo come Spider-Man: Un nuovo universo. Di richiamo anche il cast di doppiatori originali, che vede i comici Danny McBride e Maya Rudolph prestare le voci ai due genitori, Abbi Jacobson di Broad City alla figlia Katie e, soprattutto, la premio Oscar Olivia Colman a Pal. La pellicola uscirà nelle sale americane a partire dal prossimo 18 settembre.



The post Il primo trailer del nuovo film di animazione Superconnessi appeared first on Wired.

Fonte: Wired