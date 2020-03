Google I/O si aggiunge alla lista di eventi tech cancellati per il coronavirus

(Foto: Google)E anche Google I/O 2020 è stato cancellato, naturalmente per via dell’emergenza globale del coronavirus Covid-19. Questa prima metà dell’anno passerà sicuramente alla storia per l’eliminazione di praticamente ogni congresso e convegno tecnologico (e non solo). Con un trend iniziato il mese scorso con il Mobile World Congress di Barcellona, l’elenco potrebbe mietere altre vittime.

Il Google I/O 2020 era pronto ad aprire i battenti il prossimo 12 maggio per concludersi due giorni dopo, il 14 maggio. Come da tradizione la location era proprio in casa a Mountain View in California, presso lo Shoreline Anphitheatre per accogliere sviluppatori, produttori, stampa e curiosi. In menu le ultime novità in tema Android e molto probabilmente anche nuovi Pixel.

Ma l’epidemia del coronavirus ha spinto Google a cancellare l’evento, inviando nelle scorse ore una mail informativa a tutti i partecipanti. Inoltre, dato che il biglietto d’ingresso era a pagamento, è stato promesso un rimborso entro il 14 maggio e un’opzione per il ticket per il 2021.

A #GoogleIO update. Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2) — Google Developers (@googledevs) March 3, 2020

“A causa delle preoccupazioni relative al coronavirus (Covid-19) e in conformità con le indicazioni sanitarie del Cdc, dell’Oms e di altre autorità sanitarie – si legge nel comunicato ufficiale – abbiamo deciso di annullare l’evento I / O di Google presso lo Shoreline Amphitheatre”.

Più che verosimile che si terranno eventi in streaming come già avvenuto per diversi smartphone attesi a Barcellona al Mwc 2020. Una necessità che potrebbe diventare virtù dato che spostare tutto online renderebbe molte ufficializzazioni più snelle a tutto vantaggio peraltro dell’ambiente e del budget delle società.

Dal Mwc al Google I/O, gli altri appuntamenti del tech cancellati sono il Gdc – Game Developer Conference (16-20 marzo) e il Facebook F8 (5-6 maggio), mentre la Milano Digital Week è stata spostata al 25-28 maggio. Ancora in calendario il Sxsw ma con Twitter e Facebook che si sono chiamate fuori, mentre sono fortemente a rischio Microsoft Build, il Computex di Taipei (2-6 giugno), l’E3 Los Angeles (9-11 giugno) e la Wwdc di Apple (giugno).

