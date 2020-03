Google I/O, annullata la conferenza più importante di Big G a causa del coronavirus

4 March 2020 – 10:24

Il Google I/O, importante ritrovo dedicato agli sviluppatori e al contempo è anche una importante vetrina mediatica per la casa di Mountain View, quest’anno non si terrà. Lo ha annunciato l’azienda attraverso i suoi canali social. Al suo posto saranno probabilmente organizzati workshop, attività e annunci in streaming.

Fonte: Fanpage Tech