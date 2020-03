Cosa possiamo imparare dalla prima indagine in Italia sui big data

4 March 2020 – 11:00

Il 30 maggio 2017 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali hanno avviato congiuntamente una indagine conoscitiva per approfondire la conoscenza degli effetti prodotti dal fenomeno dei big data e analizzarne le conseguenze in relazione all’attuale contesto economico politico sociale e al quadro di regole in vigore.

Tale indagine conoscitiva è stata pubblicata, dopo quasi tre anni di intensi lavori da parte delle citate autorità, l’11 febbraio 2020. Dalla prima lettura sono emersi degli elementi di novità o, comunque, di sicuro interesse per tutto il mercato, anche se, sin da subito, si è avuta la sensazione che temi di diritto della concorrenza (e non solo) che avrebbero potuto essere pioneristici anche solo un anno fa appaiono ora necessariamente meno attuali: un lavoro che mostra tutta la competenza tecnica delle nostre sutorità nazionali e dei loro funzionari pare abbia subito, ancora una volta, il “danno da burocrazia” che affigge questo paese.

Questo lavoro, un anno fa, sarebbe stato un fiore all’occhiello in un tema molto delicato quale l’economia digitale per un paese che è ancora – e pur sempre – una G8 economy e sarebbe stato visto dalle altre autorità europee come un esempio da seguire. Pur essendo un documento molto tecnico presenta molti risvolti pratici di immediato interesse per gli operatori del mondo digitale e non solo.

Il ruolo delle big tech

Innanzitutto un punto centrale, seppur tratteggiato, dell’indagine conoscitiva è quello del potere di mercato di alcune grandi piattaforme online. Il nodo della ipotizzata dominanza è la disponibilità di “enormi volumi di dati e la loro capacità di acquisirli, elaborarli e sfruttarli“. Nella ricostruzione offerta la titolarità dei dati da parte di tali soggetti “amplifica la gamma dei servizi che possono essere offerti a consumatori e imprese“. Questo a dire che la competizione non si svolge più all’interno di un singolo mercato, “bensì anche in mercati dove gli operatori digitali non sono ancora attivi ma in cui, grazie alla disponibilità dei big data e alla capacità di elaborarli, potrebbero agevolmente entrare e rapidamente dominarli“.

In sintesi: non importa in che mercato il Gafa è attivo (motore di ricerca, marketplace, social network, altro), quel che rileva è ogni alto settore in cui operi e nel quale puoi essere, o diventare, forte grazie a una posizione di dominanza “a monte” nel mercato dei dati. Questo mercato dei dati è tanto concreto, tangibile e plastico nella visione della Agcm, da qualificare i dati, in non poche ipotesi, come barriera all’ingresso da parte di altri potenziali operatori. Questo per i Gafa può rappresentare una rivoluzione copernicana.

Legato al “nuovo” potere di mercato così descritto, vi è un altro tema di certo interesse per gli operatori in mercati data-driven: l’approccio dell’autorità di concorrenza alle operazioni di acquisizione di società operanti, a vario titolo, anche di piccola dimensione, nel mercato dei dati. Partendo dalle posizioni di altre autorità di concorrenza europee, si prende atto dell’inidoneità dei criteri delle soglie di fatturato delle imprese (che tradizionalmente danno i natali agli obblighi di notifica – e quindi al controllo – di una operazione di concentrazione/acquisizione) per sostituirli con criteri di valore dell’operazioni.

Pesci grandi e pesci piccoli

La peculiarità di questo mercato è che molto spesso start-up estremamente innovative vengono acquisite da operatori più sofisticati per valori modesti (sotto soglia) e quindi il potenziale nocumento al mercato non arriva nemmeno al vaglio della autorità di concorrenza della potenziale portata anticompetitiva. Sono le cosiddette killer acquisitions: i piccoli innovatori vengono assorbiti prima ancora che possano avere espresso sul mercato il proprio potenziale competitivo con possibile danno all’innovazione. Le autorità di concorrenza, in tutta Europa, dichiarano con forza di volersi occupare del fenomeno. Di nuovo, un messaggio molto forte della Agcm, e certo in discontinuità, con l’approccio ai mercati “tradizionali”. Questo unito alla richiesta di maggiori poteri investigativi – e conseguenti poteri sanzionatori – renderà certamente il mondo delle acquisizioni data-driven molto diverso da quanto siamo abituati a vedere.

Portabilità dei dati

Un ultimo punto che unisce l’interesse delle tre Autorità coinvolte nella indagine conoscitiva, riguarda la data portability: le tre autorità ritengono questo uno dei pilastri della intera analisi e intendono fortemente agevolare la trasmigrazione di dati attraverso diverse piattaforme,al punto da iniziare a ipotizzare una regolazione che richieda la interoperabilità delle piattaforme tecnologiche onde consentire una agile portabilità del dato e favorire quindi il cosiddetto consumer empowerment. Questo per superare in parte le limitazioni derivanti dall’attuale disciplina del diritto alla portabilità dei dati, ma anche in termini di contribuzione alla costruzione di una consapevolezza da parte degli utenti circa il valore economico dei loro dati personali, grazie anche all’ottenimento in futuro di una remunerazione per l’utilizzo di tali dati da parte di soggetti terzi.

L’ indagine evidenzia una strutturale collaborazione e coordinamento fra le tre Autorità: concorrenza, privacy e comunicazioni chiamate a costruire, insieme, il play field dei dati.

