Coronavirus, quando un bacio negato è il gesto d’amore più grande

4 March 2020 – 12:17

(Foto: Marco Di Lauro/Getty Images)Sembra assurdo, ma rinunciare a un bacio sulla guancia, a toccarci, ad abbracciarci o per i più distaccati a stringerci la mano sarà il gesto di amore più forte che potremo scambiarci, nelle prossime settimane. Frenare la socialità che vive in noi per spezzare le catene del contagio, anche se solo potenziale e poco probabile in zone non troppo coinvolte, dovrà diventare almeno nel breve periodo un costume di cura reciproca. Ecco: dovremo curarci gli uni degli altri.

Le indicazioni del comitato tecnico-scientifico per l’emergenza coronavirus, nominato all’inizio di febbraio dal commissario Angelo Borrelli, che è anche capo della Protezione civile, lo rivelano in tutta la loro semplicità: non può evidentemente esserci un poliziotto o un funzionario della Asl per ogni bacio che potremmo scambiarci. Né per controllare la distanza di sicurezza che dovremmo tenere nei rapporti quotidiani, per ogni starnuto che vola addosso al vicino in metropolitana invece di finire nell’incavo del gomito, oppure che ogni anziano se ne stia davvero in casa. A parte quella sui grandi eventi a porte chiuse, più che statuto legale questi comandamenti hanno lo spessore di una preghiera alla coscienza di ciascuno di noi: ci invitano ad alzare la soglia della nostra attenzione nei confronti degli altri, oltre che sulla nostra condizione personale, per difendere anche noi stessi.

In fondo, e lo dimostrano anche altre epidemie in giro per il mondo ma in fondo ogni dinamica di salute pubblica e perfino di tenuta economica (penso alla fiscalità generale), prenderci cura degli altri è il modo più efficace per prenderci cura di noi. Non c’è altra strada. Per questo la scienza non ha confini, e la comunità scientifica condivide tutte le informazioni significative in uno scambio reciproco. Ma dove la coercizione non può arrivare o non avrebbe senso, anzi sarebbe controproducente, cioè nel labirinto delle prassi quotidiane pressoché automatiche, dovrebbe innestarsi un altro passaggio.

Dovremmo cioè interpretare queste pratiche spostando appena quella che gli antropologi chiamano economia del dono: se è vero che in certe popolazioni spesso primitive e isolate (l’isolamento, una condizione che torna rapidamente ad accomunarci al passato) costruivano i propri rapporti attraverso lo scambio di oggetti sulla base del loro valore d’uso, cioè sulla loro capacità di soddisfare un certo fabbisogno o sulla loro utilità, oggi lo scambio che ci è richiesto è appunto quello dell’attenzione. Non un oggetto, ma l’utilità più basilare di cui disponiamo: la difesa degli altri. Dobbiamo dunque donarci affetto senza manifestarlo perché proprio in quell’omissione starà l’effetto più nobile per l’individuo e per la società: sarà forse, al netto del quadro sanitario che rischia la crisi da un aumento dei contagi, la sfida più complicata di tutta questa faccenda.

Trovare il lato positivo di un’epidemia del genere è un’impresa rischiosa e perfino irrispettosa per chi sta combattendo in prima linea, per i morti, per le catastrofiche conseguenze sotto mille punti di vista. Eppure almeno questa dinamica obbligata e al contempo volontaria di cura reciproca potrebbe aiutarci a tornare all’essenziale. A recuperare per esempio il rapporto con gli anziani, che abbiamo frettolosamente individuato nei primi giorni di panico come le inevitabili vittime sacrificali di un virus che è apparso colpire soprattutto in tarda età e in fondo avrebbe risparmiato i nostri toppissimi happy hour, ma che sta allargando la sua forchetta di mortalità.

E se il rompicapo delle breaking news ci schiaccia con troppa ansia sul momento, al quale dobbiamo dedicare gran parte degli sforzi, come alla famiglia o alle persone più vicine, sarà forse l’occasione per ricominciare a tessere un “pensiero lungo” per la politica del prossimo futuro. Già, proprio quando non riusciamo a pensare a dopodomani abbiamo l’obbligo di farlo, tornando alle radici. Domandandoci per esempio che tipo di vita associata vogliamo avere e se il sistema sanitario abbia retto l’urto in modo meno drammatico possibile. Oppure quanto e come gli squilibri internazionali dell’economia e della geopolitica abbiano contribuito ad accelerare il contagio e a rendere il bilancio più duro. E ancora: come comportarci con “gli altri” in genere (chi cerca una nuova vita, i fragili, i malati) dopo aver provato da vicino una versione leggera ma potente dell’esperienza dell’emarginazione, dei viaggi vietati, del pregiudizio. Dopo aver provato, appunto, che gli altri siamo noi. Forse non è un lato positivo ma almeno una maturazione che potrà alleviare l’enorme stress che stiamo assorbendo. E dare un senso a questa storia.

The post Coronavirus, quando un bacio negato è il gesto d’amore più grande appeared first on Wired.

Fonte: Wired