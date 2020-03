Compie 20 anni Ps2, la console dei record di Sony

4 March 2020 – 16:26

(Foto: Sony)Oggi 4 marzo si celebra il 20esimo compleanno di Ps2 la seconda gloriosa console di Sony che debuttò proprio nell’anno 2000 introducendo – o meglio dire sdoganando definitivamente – molte tecnologie e trend che avrebbero caratterizzato gli anni a seguire, come il supporto ai dvd e l’esperienza multiplayer online.

Fu un vero punto di svolta con un’accelerazione netta delle performance grafiche con un 3D reale e molto più coinvolgente rispetto a quello ancora acerbo di Ps1 e di Nintendo 64. La console fu caratterizzata anche da un cambio netto a livello di design della scocca, con l’iconico stile “monolitico”, che prendeva come base Falcon 030 Microbox con i diritti acquisiti dopo il fallimento di Atari..

Retrocompatibile con i giochi della precedente versione, Ps2 era acquistata da molte persone anche come centro multimediale da salotto dato il prezzo altamente competitivo rispetto ai lettori dvd stand-alone e alla spiccata capacità di riprodurre contenuti come musica, video e foto.

Basta un rapido sguardo alla classifica dei giochi più venduti per un’immediata iniezione di nostalgia videoludica con diversi capitoli di saghe poi diventate immortali:

GTA San Andreas con 17.33 milioni copie

Gran Turismo 3 A-Spec a 14.89 milioni

Gran Turismo 4 a 11.76 milioni

GTA Vice City a 9.61 milioni

Final Fantasy X a 8 milioni

GTA III a 8 milioni

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty a 7 milioni

Final Fantasy XII a 6 milioni

Tekken 5 a 6 milioni

Kingdom Hearts a 4.78 milioni

Un altro punto di forza fu il controller DualShock il cui design e funzionalità rimasero sostanzialmente le stesse anche su Ps3 e Ps4, con quello della futura console Ps5 che dovrebbe ripartire dalle medesime basi, seppur con diverse migliorie.

Durante la propria vita, Ps2 mise assieme qualcosa come 157 milioni di esemplari venduti con oltre 3800 titoli e oltre 1,5 miliardi di copie consegnate fino a Pro Evolution Soccer 2014 che chiuse l’epopea. Fu un fenomeno così tanto di costume che si cita un uomo – il britannico Dan Holmes – che cambiò il proprio nome in Mr PlayStation 2.

E ora è il turno di Ps5, ecco tutte le anticipazioni.

