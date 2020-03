Com’è messa l’Italia nel ranking delle migliori università del mondo

4 March 2020 – 12:20

( FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)Il QS World University Ranking by subject, dal 2004, certifica le eccellenze, per materia, del mondo accademico mondiale. Nell’ultima classifica – elaborata, come sempre, dalla società britannica di educazione QS Quacquarelli Symonds – spiccano ben 8 dipartimenti italiani nella top 10. Tra questi ci sono anche delle vere e proprie eccellenze: la Sapienza di Roma, seconda al mondo per Storia antica, il Politecnico e la Bocconi di Milano, rispettivamente sesto per arte e design e settima per quanto riguarda business e management.

Escludendo queste realtà italiane, le prime posizioni, per la gran parte delle facoltà prese in considerazione, sono appannaggio degli Usa e del Regno Unito. Gli atenei più citati in senso positivo sono Cambridge, Oxford e London School of Economics per l’Inghilterra, e Harvard, Berkeley, Stanford, Mit, University of California e Yale per gli Stati Uniti.

Come si arriva alla classifica finale? È un lungo processo di comparazione e analisi in cui vengono presi in considerazione 13.138 programmi universitari di 1.368 atenei, per 48 facoltà, in 83 paesi del mondo. Incrociando i dati, a ognuna delle facoltà viene associata una posizione in classifica.

La situazione italiana

Il nostro paese si migliora rispetto all’anno scorso, in cui secondo Qs c’erano solo sei dipartimenti italiani nella posizione alta della classifica. Nel report si legge chiaramente che la nostra istruzione è “casa di tante eccellenze”. I 431 programmi delle 47 università analizzati fanno dell’Italia la settima migliore nazione al mondo e la seconda in Europa, dopo la Germania. Oltre alle già citate prime della classe, il risultato aggrega anche altre università italiane come la Normale di Pisa, l’Alma Mater di Bologna, l’università Tor Vergata di Roma e la Statale di Milano, tra i primi 50 atenei al mondo. Nello specifico, Bologna è la prima in Italia per numero di materie presenti nella top 100. Sono, infatti, 21 e comprendono, ad esempio, Storia classica e antica, Scienze sociali, Odontoiatria e Medicina.

Il QS World University Ranking by subject sottolinea, inoltre, come l’Italia spicchi soprattutto per la qualità degli studi umanistici (altra grande eccellenza è la facoltà di Archeologia della Sapienza) e delle scienze sociali (vedi Bocconi con Business e management e Accounting&Finance). Ma i risultati ottenuti dal Politecnico di Milano mostrano come il nostro paese riesca a dire la sua anche nel campo scientifico: l’ateneo meneghino è tra le 10 migliori facoltà al mondo di Architettura, Arte e design, Ingegneria civile e strutturale, Ingegneria meccanica, aeronautica e industriale.

Degno di nota anche il dato relativo all’employer reputation, cioè le valutazioni dei datori di lavoro sulla preparazione dei laureati che vengono assunti. Le nostre università sono molto apprezzate in ambito lavorativo: l’Italia è seconda in Europa, dopo la Francia, per la qualità di preparazione, pratica e teorica, che fornisce ai propri laureati.

Le note dolenti

Al netto dei dati positivi, c’è però da riflettere su quelli negativi. Sui 431 programmi analizzati, rispetto al 2018, sono ben 86 quelli scesi in classifica. Come spiega Jack Moran di Quaquarelli Sysmonds: “la traiettoria italiana in questo ambito è in discesa ed è dietro a quella di altri 26 paesi della Ue”. Inoltre, quest’anno, i programmi che hanno peggiorato il proprio giudizio superano di gran lunga quelli che lo hanno migliorato (67). A quanto detto s’aggiungono i pessimi risultati relativi alle pubblicazioni scientifiche: dato legato “più alla ristrettezza delle risorse messe a disposizione dei ricercatori” – ha riflettuto il vicepresidente di Quacquarelli Symonds, Ben Sowter – che alla qualità dei ricercatori”. Non a caso, la spesa media in Italia per la ricerca è intorno all’1,35 % contro una media europea del 2,07 %. Molto bassa, quindi, rispetto anche al target del 3% fissato per il 2020 dall’Unione Europea.

