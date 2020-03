Come impostare la modalità scura su WhatsApp

(Foto: WhatsApp)Dopo aver fatto capolino nella versione beta, la modalità scura debutta ufficialmente su WhatsApp con le applicazioni pubbliche per Android e per iOs. Una lunga attesa quella per la dark mode che fa virare tutte le sfumature sui toni di grigio con gli immancabili dettagli verdi iconici dell’app di messaggistica istantanea più famosa in Occidente. Come fare per sfruttare da subito la novità? Ecco una mini guida passo a passo.

Come impostare la modalità scura WhatsApp su Android

Per gli smartphone con sistema operativo di Google, si deve innanzitutto scaricare l’ultima versione disponibile sullo store Google Play. Se si ha Android 10 allora la modifica della modalità scura del sistema andrà a influire automaticamente anche su WhatsApp. Il percorso: Impostazioni > Display > Tema scuro.

Da Android 9 in giù si dovrà agire dall’app così come è stato per la versione beta. La procedura è semplice: fare tap sui tre puntini in alto a destra dunque Impostazioni > Chat > Sfondo e Scuro. La modifica sarà immediata.

Come impostare la modalità scura WhatsApp su iPhone

(Foto: WhatsApp)Anche su iOs la procedura per il dark mode dipende dal sistema operativo e richiede l’installazione dell’ultima versione da App Store. Il percorso da seguire è dalle Impostazioni generali di iPhone > Display > Aspetto Scuro. Si può anche scegliere la voce Automatica che vira sullo scuro verso sera. In alternativa, swipe verso il basso per aprire Centro di Controllo e attivare la modalità dall’opzione Luminosità.

A cosa serve la modalità scura?

Principalmente per due motivi. Il primo è che su display oled e amoled abbatte i consumi dato che con il nero i pixel si spegneranno (visto che ognuno è auto-illuminato) a tutto beneficio dell’autonomia della batteria. Il secondo è che riposa gli occhi, soprattutto nelle ore in cui la luminosità ambientale è scarsa.

