Com’è fatto SnotBot, il drone che studia le balene

4 March 2020 – 14:32

Le balene sono animali affascinanti ma non è così facile studiarle: bisogna saper cogliere l’attimo quando emergono in superficie, e spesso si tratta di pochi minuti. Insomma, non è facile ottenere un piccolo campione di tessuto per una biopsia. Il ceo dell’organizzazione Ocean Alliance Iain Kerr ha cambiato punto di vista sul tema, come racconta in questo video al giornalista di Wired Usa Matt Simon.

Alcuni dati biologici sono più puntuali rispetto ad altri; tra gli altri, l’esalato e il muco che il cetaceo emette sono merce preziosa per gli scienziati. Kerr ha deciso quindi di sviluppare SnotBot, un drone che, volando su una balena che emerge dalle acque, raccoglie un campione dell’espirato dai polmoni e lo restituisce ai ricercatori che possono così analizzare vari parametri – come i livelli ormonali, ad esempio – che consentono di capire diverse dinamiche, dallo stress ai cicli riproduttivi. È un metodo sicuramente meno invasivo di quello in uso che vede colpire l’animale con un oggetto contundente sparato dalla distanza, e più rispettoso del comfort dell’animale.

Se vi chiedete come ha fatto Kerr a pensare a questa soluzione, sappiate che nasce da un viaggio: si trovava nel Golfo del Messico per scopi di ricerca con il resto del team dopo il disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, quando una balena ha pensato bene di emettere una nuvola di muco puzzolente. Beh, anche da situazioni poco piacevoli può uscire un’intuizione vincente.













