Anche Vodafone investe nell’internet dello spazio

4 Marzo 2020 – 15:03

(immagine: Esa EarthObservation)L’obiettivo è quello di connettere gli smartphone sfruttando una rete internet satellitare. Un progetto, quello del network spaziale di Space Mobile, che ora ottiene il sostegno di due investitori di peso: da un lato il gigante della telefonia Vodafone, dall’altro il conglomerato giapponese Rakuten, specializzato in servizi digitali. Obiettivo dei due finanziatori, che oltre ai fondi metteranno a disposizione di Ast&Science, la startup statunitense che dal 2019 lavora a Space Mobile, anche competenze tecniche e operative, è di creare la prima rete mobile a banda larga trasmessa dallo spazio, che potrà connettere dispositivi senza bisogno di particolari aggiornamenti tecnici.

Come i concorrenti SpaceX, Amazon e OneWeb, anche SpaceMobile sfrutterà una costellazione di satelliti in orbita bassa. A differenza loro però, non avrà bisogno di un hardware satellitare speciale. In soldoni, non servirà comprare un telefono ad hoc per beneficiare di una connettività, che inizialmente sarà di tipo 4G e successivamente evolverà al 5G.

Ast&Science punta a rendere Space Mobile operativo nei prossimi anni. Per il presidente e amministratore delegato di Ast&Science, Abel Avellan, il sistema potrà fare la differenza in un mercato, quello della connettività mobile degli Stati Uniti, che muove un giro d’affari di circa mille miliardi di dollari ogni anno. Per il manager il sistema satellitare “eliminerà la mancanza di copertura con cui oggi hanno a che fare circa cinque miliardi di abbonati mobile” e “aiuterà le aree meno connesse del mondo ad accedere ai servizi mobili di ultima generazione molto prima del previsto”.

“Riteniamo che Space Mobile sia nella posizione per fornire una copertura mobile universale unica nel suo genere e migliorare la nostra rete leader in Europa e in Africa, specialmente nelle aree rurali e durante un’emergenza umanitaria o naturale, direttamente sugli smartphone già in uso”, il commenta di Nick Read, amministratore delegato di Vodafone.



