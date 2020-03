Un 17enne si inventa un finto candidato alle elezioni Usa e per Twitter è tutto regolare

3 Marzo 2020 – 15:02

Twitter ha verificato l’account di un falso candidato al Congresso degli Stati Uniti (fonte: Cnn Business)Uno studente statunitense di 17 anni ha creato un profilo falso di un politico candidato alle elezioni politiche del 2020 su Twitter, ha scritto una pagina di Wikipedia dedicata, creato un sito internet fasullo e beffato il social network, che ha verificato l’account riconoscendolo come “affidabile“. Andrew Waltz, è questo il nome fittizio del politico, sulla sua pagina Twitter si definiva un uomo d’affari di successo. Candidato repubblicano nella circoscrizione di Rhode Island, si presentava con lo slogan “Let’s make change in Washington together”.

L’account è comparso su Twitter durante le vacanze di Natale. A crearlo uno studente di scuola superiore che, contattato dalla Cnn, ha dichiarato di aver ideato lo stratagemma per mettere alla prova gli strumenti attivati da Twitter per difendere la comunicazione politica ed elettorale in rete.



Twitter ha più volte sottolineato che gli utenti devono dar credito solamente alle notizie affidabili sui politici in vista delle elezioni presidenziali del 2020. Uno degli strumenti messi a disposizione dal social network è il badge di account verificato, una semplice spunta bianca su sfondo circolare blu, messa accanto ai nomi degli account che Twitter ha verificato come reali e affidabili.

Per controllare l’account di Walz, Twitter ha visionato le informazioni sul candidato repubblicano presenti su Wikipedia. Peccato che quelle informazioni fossero state create a regola d’arte dallo stesso 17enne che si nascondeva dietro l’account fasullo. L’account è stato rimosso da Twitter solamente a seguito dell’articolo della Cnn.

Casi come questo dimostrano la fragilità delle misure adottate dai social network contro la manipolazione delle campagne elettorali, ritenuta una delle principali minacce sul web. Già l’anno scorso proprio Wired aveva dimostrato che i controlli di Facebook sulle inserzioni a pagamento in vista delle elezioni europee non erano efficaci, dato che il social network aveva consentito di acquistare spazi pubblicitari per un candidato e un partito inesistenti.



The post Un 17enne si inventa un finto candidato alle elezioni Usa e per Twitter è tutto regolare appeared first on Wired.

Fonte: Wired